Bureau Brabant zoekt dieven van kluis met kerkzilver: 'Daders mogen het ook terugbrengen'

Ergens tussen 19 en 22 september is er ingebroken in de protestantse kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer. Daarbij is een stalen kluis gestolen met daarin het nodige zilverwerk. De kluis weegt enkele honderden kilo’s en is met vermoedelijk met een kruiwagen naar een auto gebracht. Bureau Brabant besteedt deze week aandacht aan de inbraak.

Het zilverwerk is onderdeel van de zogenoemde kerkschat. Het wordt al honderden jaren in de kerk bewaard. Het gaat om zilveren schalen, bekers, schenkkannen en kelken. Volgens de politie heeft het niet alleen een grote financiële waarde. Ook de emotionele waarde en de cultuurhistorische waarde is zo groot, dat die niet in geld is uit te drukken.

De politie is op zoek naar mensen die dieven hebben zien sjouwen met de kluis. “Ze moeten met meerdere mensen zijn geweest”, zegt een politiewoordvoerder "Dat moet opgevallen zijn." Daarnaast is het zilverwerk zo specifiek dat het moeilijk te verkopen is. Bijvoorbeeld een stuk met drie bergen als symbool voor Bergen op Zoom.”

Sjaak Keijzer is lid van de kerkgemeenschap: “De ouderling belde me op dat er was ingebroken in de kerk. Ik ben gaan kijken en toen bleek dat de kluis met zilverwerk was verdwenen. Het zilverwerk gebruikten we enkele malen per jaar tijdens de viering. Er zitten stukken bij uit de 14e, 15e en 16e eeuw. Daar zijn we trots en zuinig op.” Maar Keijzer is vergevingsgezind. “Ik zou tegen de daders willen zeggen: denk nog eens goed na en brengt de spullen weer terug. We ontvangen de collectie met open armen.”

