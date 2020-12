Dakar Rally op losse schroeven door gemuteerd coronavirus: 'Niet leuk, maar begrijpelijk'

Erik van Loon in actie tijdens de Hail Baja in Saoedi-Arabië. vergroot

De kans bestaat dat de Dakar Rally in januari niet doorgaat. Door het gemuteerde coronavirus heeft Saoedi-Arabië voorlopig de grenzen dichtgegooid. De deelnemende teams uit Brabant wachten daarom in spanning af. "Als je het nu door laat gaan, roep je als land misschien iets over jezelf af."

Vorige week reed autocoureur Erik van Loon nog een wedstrijd in Saoedi-Arabië waarin hij met zijn Toyata prima presteerde. Samen met navigator Sébastien Delaunay is hij dan ook helemaal klaar voor de start van de Dakar Rally op 3 januari in de kustplaats Jeddah. Maar inmiddels staat het doorgaan van de zwaartste rally ter wereld volgens hem op losse schroeven.

"Het is maar de vraag of het allemaal doorgaat", zo vertelt Van Loon. "Saoedi-Arabië heeft alles dichtgegooid. Via land, zee of lucht kan je er niet meer in komen. Voorlopig voor een minimaal een week, maar dat wordt waarschijnlijk met een week verlengd."

En dat is net de week, net na Kerstmis, dat de Brabantse deelnemers naar Saoedi-Arabië vliegen. "Alleen voor uitzonderlijke situaties gooien ze de grens open", weet de in Reusel geboren autocoureur. "En in een land als Saoedi-Arabië wordt dat door één persoon bepaald. De koning zegt ja of nee, dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. Er is in ieder geval geen peil op te trekken. Maar als je als land dit door laat gaan, en zestig of zeventig nationaliteiten binnenhaalt, roep je misschien wel iets over jezelf af."

Als de Dakar Rally niet doorgaat, zal iedereen dat wel snappen.

Als de Dakar Rally toch doorgaat, is Van Loon er wel gewoon bij. "Iedereen is nu een beetje in paniek, dus laten we eerst maar even rustig afwachten. Er wordt maandagavond over vergaderd geloof ik en dan weten we hopelijk meer."

"Als de Dakar Rally niet doorgaat, is dat niet leuk maar zal iedereen dat wel snappen. Financieel is het natuurlijk wel een drama voor velen, want de spullen zijn allemaal al in Saoedi-Arabië. Maar gezondheid is natuurlijk belangrijker dan geld."

Als je net twee weken in de woestijn hebt gezworven, maak je jezelf niet druk.

Ook navigator Jurgen van den Goorbergh maakt zich niet al te druk. De Bredanaar werd vorig week met bestuurder Kees Koolen in de buggy nog wereldkampioen cross-country in Saoedi-Arabië.

"Ik krijg net een mailtje binnen van de organisatie waar in staat dat het gewoon doorgaat", zo vertelt Van den Goorbergh. "Dat ziet er wel officieel uit. Maar dat kan over tien minuten weer anders zijn, hoor. Dat kan echt zo weer veranderen. Het is spannend, maar we kunnen er weinig aan doen."

"Het coronavirus weerhoudt mij er in ieder geval niet van om te gaan", vervolgt hij. "Ik denk dat als we eenmaal in het land zelf zijn, het dan sowieso doorgaat. Misschien wordt er voor ons deelnemers wel een speciale charter georganiseerd. En of we na de rally ook weer makkelijk terug naar Nederland kunnen, zien we dan wel weer. Tja, misschien moeten we in quarantaine. Ach, als je net twee weken in de woestijn hebt gezworven, maak je jezelf niet druk."

