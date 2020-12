Overvaller bedreigt medewerksters van tankstation met mes, camerabeelden in Bureau Brabant

Een man met een mes bedreigde twee medewerksters van tankstation (Foto: Bureau Brabant). vergroot

21 juli van dit jaar was een snikhete dag. Kort na zes uur in de ochtend werd het BP-tankstation aan de Eisenhowerlaan in Eindhoven overvallen. Bureau Brabant besteedt aandacht aan de overval en toont bewakingsbeelden waarop de dader is te zien.

Een man met een mes bedreigde twee medewerksters en eiste geld en sigaretten. Een van de medewerksters opende de kassalade en gaf het geld. Vervolgens lieten de medewerksters het veiligheidsscherm zakken en sloten ze de deuren. Toch wist de overvaller achter de balie te komen waar hij nog het een en ander meenam en er vervolgens vandoor ging.

De politie denkt dat de man naar de naburige wijk Koudenhoven is gevlucht. Volgens de politie is de dader een blanke man met een slank postuur die voornamelijk grijze kleding droeg. Hij had een blauwe tas bij zich.

Politie-onderzoek in het BP-tankstation aan de Eisenhowerlaan in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

