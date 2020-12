Jong PSV verliest in blessuretijd van Almere City FC

Teleurstelling bij Shurandy Sambo van Jong PSV (foto: Orange Pictures). vergroot

Jong PSV heeft het Almere City FC maandagavond erg lastig gemaakt. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie kwam pas twintig minuten voor het einde van de wedstrijd naast Jong PSV. Ver in blessuretijd wist Almere City alsnog de volle winst in de wacht te slepen. De ploeg van trainer Peter Uneken blijft door het resultaat in de onderste regionen.

Jong PSV begon uitstekend aan de wedstrijd. In de vierde minuut kwam Jong PSV via Fodé Fofana op 1-0. Kort daarna had Jong PSV nog verder kunnen uitlopen, maar de vrije trap van Tielemans ging rakelings naast. Almere City werd daarna steeds sterker en kreeg een aantal goede kansen, maar Jong PSV-doelman Vincent Müller hield zijn doel schoon.

Wachten op privacy instellingen...

Kort na de rust kreeg Jeremy Antonisse van Jong PSV na een te zachte terugspeelbal een kans om te scoren. Doelman Michael Woud voorkwam dit.

Almere City trekt aan het langste eind

Twintig minuten voor tijd kwam Almere City alsnog langszij. Thomas Verheijdt kopte de bal binnen, 1-1. Ver in de blessuretijd schoot Elias Sørensen raak: 1-2.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.