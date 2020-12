Nikkie de Jager krijgt documentaireserie waar 2,5 jaar aan is gewerkt

Nikkie de Jager (Foto: NikkieTutorials / YouTube) vergroot

Nikkie de Jager uit Uden krijgt een eigen documentaireserie op YouTube. Dat is maandag bekendgemaakt. In 'NikkieTutorials: Layers of Me' krijgen fans een kijkje in het privéleven van de bekende beautyvlogger.

ANP Geschreven door

De vierdelige docuserie is in de afgelopen 2,5 jaar opgenomen en laat zowel de hoogte- als dieptepunten zien uit haar leven en carrière. Te zien is hoe Nikkie haar broertje verliest aan kanker en dat ze vertelt over hoe ze vroeger als kind gepest werd. Ook komt haar verloofde Dylan voorbij en zien kijkers hoe Nikkie samenwerking aangaat met verschillende grote bedrijven.

De eerste aflevering gaat maandag 28 december in première op Nikkie's YouTube-kanaal. De andere afleveringen worden vervolgens iedere volgende maandag gestreamd. YouTube Premium-abonnees kunnen de volledige serie vanaf maandag al bekijken.

