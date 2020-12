Drugsdealers op heterdaad betrapt in Helmond

Twee drugsdealers zijn maandagmiddag op heterdaad betrapt aan De Wiel in Helmond. Het gaat om een 30-jarige Helmonder en een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoek loopt al langer

De politie had al tips gekregen over de twee en hield hen daarom in de gaten. Al de hele week werden de verdachten gevolgd. Agenten zagen dat ze drugs verkochten aan verschillende klanten.