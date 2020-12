Ook Villa Pardoes blijft voorlopig dicht: teleurstelling voor gezinnen met een ernstig ziek kind

Thijs kijkt nu al uit naar een vakantie in Villa Pardoes. vergroot

Thomas en Mandy Bruijns zouden dit jaar met hun kinderen Kerstmis vieren in Villa Pardoes, een vakantiehuis voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Daar keken ze erg naar uit, want vanwege de ziekte van hun zoontje Thijs zijn langere uitstapjes geen vanzelfsprekendheid voor het gezin uit Wouw. Maar corona trok er een streep door. Net als alle hotels blijft ook Villa Pardoes in Kaatsheuvel voorlopig dicht. "Een klein drama", zegt directeur Peter Persoon.

"Er zijn in Brabant rondom Covid-19 ergere dingen gebeurd", relativeert Persoon de situatie meteen weer. "Maar onder de gasten die we moesten afzeggen, zaten ook gezinnen met een kindje met een beperkte levensverwachting. Die gun je het om zo snel mogelijk hier in deze bijzondere omgeving nog als gezin herinneringen te maken."

Al twee keer werd de Villa Pardoes-vakantie afgezegd, maar de familie Bruijns blijft hoopvol:

Twintigjarig bestaan

Villa Pardoes ging dit voorjaar in de eerste lockdown al wekenlang dicht. "Toen moesten we in totaal honderd gezinnen afzeggen." Daarna ging in oktober de deur weer op de knip. "Terwijl we op 26 oktober ons twintigjarig bestaan hadden willen vieren", zegt directeur Persoon.

Dat was niet alleen een domper op de feestvreugde, maar al met al zorgt de coronacrises ook voor een flinke financiële strop voor het vakantiehuis. "Allerlei acties en evenementen die opgezet waren om geld voor ons op te halen gingen niet door, dus het was een heel mager jaar." Volgens Peter Persoon sluit Villa Pardoes het jaar af met een verlies van bijna 3,5 ton.

'Daar probeer je alles aan te doen'

Ook Steffi Verhagen kon als kersverse ambassadeur van Villa Pardoes dit jaar niet doen waarvoor ze was aangetrokken. Ze stond te popelen om haar bekendheid na haar deelname aan het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw in te zetten voor Villa Pardoes. "Je weet dat het hier op giften draait, dus daar probeer je alles aan te doen. Maar de markten, de paardenveilingen, het stopte allemaal."

Haar enthousiasme voor het vakantiehuis is ondanks de dip onveranderd hoog. "Ik zet me hier graag voor in. Het geeft de kinderen en ook de gezinnen een enorme boost om een weekje hier te kunnen zijn."

Ontspannen als gezin

Agnes en Richard Houdijker uit Ede waren in september nog net op tijd voor een vakantie in Villa Pardoes. "Hier konden we echt ontspannen als gezin. Omdat er zoveel te doen is en je zo de Efteling in kunt, raakten de beperkingen die de ziekte van Levi met zich meebrengt veel meer op de achtergrond", vertelt Agnes. Levi praat met behulp van een stembandbuisje en hij is heel gevoelig voor infecties.

De familie Houdijker kon nog net voor de lockdown vakantie vieren in Villa Pardoes. vergroot

Mandy en Thomas Bruijns hebben nu hun hoop gevestigd op de voorjaarsvakantie. "Onze week Villa Pardoes is nu al twee keer afgezegd, de eerste keer in de herfstvakantie en nu dus in de kerstvakantie. Dat moeten we niet nog een keer doen, want dan is de teleurstelling bij onze kinderen wel heel groot", zegt Thomas.

De familie Bruijns keek uit naar een kerstvakantie in Villa Pardoes, maar viert Kerstmis nu bij oma. vergroot

