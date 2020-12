Baby Lara heeft echt een streepje voor

Lara en haar moeder Melanie (foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij-van Dijk). vergroot

Van alle schattige baby-diertjes die in 2020 het levenslicht zagen in de Beekse Bergen, heeft de jongste telg onmiskenbaar een streepje voor. Wel meer dan eentje ook. Sinds kort loopt Lara in het safaripark rond. Ze is een zebra-veulentje.

Lara is een Grévy zebra. Die soort leeft in het wild in Ethiopië en Kenia en is bedreigd. Daarom loopt er een fokprogramma mee en daar is baby Lara dus nu uit voortgekomen. Het veulentje maakt het goed en ontdekt onder het toeziend oog van haar moeder Melanie de savanne in de Beekse Bergen, zo laat het park in een persbericht weten.

Lara is de enige Grévy zebra die in 2020 in de Beekse Bergen werd geboren. Maar een polonaise aan kleine, lieve, pluizige andere babydieren ging haar voor.

Een kleine greep daaruit:

Dit is de tweede baby chimpansee die dit jaar in het safaripark geboren is (foto: Beekse Bergen). vergroot

In het voorjaar kreeg chimpansee Pepa een kleintje. Maar wie-o-wie is de vader, was de vraag. De verzorgers in het Safaripark wisten niet precies met wie moeder het zo gezellig had gehad, dat er een kleintje uit voort was gekomen. “Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep, maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis. We zullen dat op een later moment via DNA vaststellen.” Wat er uit dat onderzoek gekomen is, is niet bekend bij de redactie.

Ook om op te vreten was Okapi-baby Guus die in juni werd geboren. 'Een stevig mannetje met lekker veel pit', noemde verzorgster Yvonne het diertje. Overigens niet vernoemd naar die andere Guus. En wie dacht dat er niets aandoenlijker zou kunnen zijn dan tekenfimfiguur Bambi die met wankele pootjes op het ijs stond, had de eerste stapjes van Guus nog nooit gezien. Voor iedereen die het destijds gemist heeft, hier nog eens de beelden.

Jonge neushoorns blijven dicht bij hun moeder (foto: Beekse Bergen/Mariska van Dijk). vergroot

Nog eentje dan. In oktober werd Ravy geboren, een baby van veertig kilo. Ravy zal later zeker een zware jongen worden, hij is dan ook een neushoorn. Het diertje was meer dan welkom, vertelde verzorger Christian in het najaar: “Het is alweer een aantal jaar geleden dat we een neushoornjong kregen. We zijn dan ook hartstikke blij met deze geboorte."

In de Beekse Bergen en in andere parken in Brabant werden in 2020 nog veel meer prachtige wezentjes geboren. Wie geen genoeg kan krijgen van de plaatjes, moet de komende dagen zeker onze Goed Nieuwskalender in de gaten houden. Omdat er naast de coronacrisis ook genoeg mooi nieuws was, kun je tot en met 31 december elke dag een nieuw vakje van de kalender openen voor een nieuw, vrolijk verhaal uit het afgelopen jaar.

