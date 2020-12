Man (22) opgepakt voor mensenhandel na vermissing van minderjarig meisje

Archieffoto vergroot

Een 22-jarige man is dinsdag in de wijk Hoge Vucht in Breda opgepakt voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. De politie kwam bij de man uit nadat maanden geleden een minderjarig meisje als vermist werd opgegeven.

Het meisje werd sinds juni dit jaar vermist en de politie maakte zich 'zorgen over haar welzijn'. Er waren signalen dat zij in de prostitutie terecht was gekomen. Het meisje was vrij snel weer terecht, maar haar vermissing was wel aanleiding om verder onderzoek te doen.

Het Team Mensenhandel onderzocht de zaak en kwam daarbij de 22-jarige verdachte op het spoor. De kans is groot dat nog meer mensen worden aangehouden.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.