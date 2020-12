NAC presteert ondermaats door corona en eigen soap, een analyse van de eerste competitiehelft

Sydney van Hooijdonk was hoofdpersoon in de NAC-soap (foto: Orange Pictures). vergroot

NAC wil graag promoveren naar de Eredivisie, maar na een teleurstellende eerste competitiehelft staat de Bredase ploeg op een vierde plek en is het stapje hogerop nog ver weg. Naast een grote uitbraak van corona in oktober verzandde NAC ook weer eens in de eigen soap en fouten. Een analyse met clubwatcher Ronald Sträter aan de hand van vier stellingen.

Sportredactie Geschreven door

1. De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de prestaties.

"Corona heeft zeker een grote weerslag gehad op de prestaties van NAC. Voordat de club zich in oktober ontpopte als coronabrandhaard leek erg geen vuiltje aan de lucht en stond de ploeg fier bovenaan. NAC speelde niet goed, maar dat deerde niemand want het elftal straalde wel wilskracht en een zekere flair uit."

"Op het moment dat corona toesloeg, zakte alles als een plumpudding in elkaar. Spelers werden ziek en zagen hun naasten in het ziekenhuis terecht komen. Er sloop angst en onzekerheid in de club. Dat vertaalde zich naar het veld en krachten vloeiden weg als sneeuw voor de zon. Dat bleef de concurrentie bespaard en NAC zakte steeds verder weg in het coronamoeras. Pas in de laatste twee wedstrijden voor deze korte winterstop zag ik pas enige vorm van verbetering."

NAC mist de supporters als geen ander (foto: VI Images). vergroot

"Door de coronacrisis mist NAC het fanatieke thuispubliek enorm. Het is niet alleen een wapen dat tegenstanders doet sidderen, maar ook een spiegel voor de trainer en zijn elftal. De volle tribunes schudden wakker of sporen aan tot grotere daden. Het gebrek aan schreeuwende, juichende, zingende, bierdrinkende, uitfluitende en scheldende supporters blijkt een valkuil. Frustraties worden niet meer gezamenlijk op de tribune afgepilst, maar op sociale media vergroot en herkauwd. De katalysator lijkt weg en dat is gevaarlijk. Want ook al heeft het boze deel van de supportersschare best vaak gelijk, de extra druk en negativiteit die er uit voortkwam hielp NAC niet om uit de dip te komen."

2. De trainer haalt het maximale uit zijn ploeg.

"Het is niet juist om alleen de schuld bij corona te leggen voor de ondermaatse prestaties van NAC. Op de een of andere manier klopt en klikt het niet. Ik begrijp het voetbalidee dat Maurice Steijn met deze selectie heeft best, maar het komt er nog voor geen ene meter uit. Je ziet de worsteling van de trainer met zijn elftal. Een teken aan de wand is dat Steijn wel heel vaak zijn basiselftal (en speelwijze) wijzigt. Wie naar de groep van NAC kijkt, ziet in leeftijd en kwaliteit op zich best een evenwichtige selectie. Nu nog de juiste poppetjes voor een langere tijd op de juiste plaats."

Sydney van Hooijdonk (foto: Orange Pictures). vergroot

"En dan kom je vanzelf op Sydney van Hooijdonk. De soap rondom de spits heeft natuurlijk een grote rol gespeeld bij de sentimenten rondom NAC en de positie van Maurice Steijn. De jonge aanvaller voelt geen vertrouwen, wil altijd spelen en dreigt zo nu en dan met een vertrek. Onder aanvoering van de lokale media, incluis mezelf, heeft het grote publiek de kant van Sydney gekozen. Is dat terecht? Het is in ieder geval wel logisch als we naar de feiten kijken, want de local hero is clubtopscorer en zijn concurrent Mario Bilate laat weinig zien."

"Ik geloof in de kwaliteiten van trainer Maurice Steijn, maar hij zal de zaken rondom de jonge Van Hooijdonk - samen met directeur Manders - wel beter moeten managen. Dat ze dit allemaal zonder technisch manager doen, is natuurlijk een miskleun van NAC. Maar Steijn geeft óf Sydney van Hooijdonk het volste vertrouwen en een basisplaats óf er komt een breuk. Nog zo'n seizoenhelft aankloten, is dodelijk voor Steijn en de ontwikkeling van Van Hooijdonk. Maar vooral voor de club NAC, en die moet altijd prioriteit hebben."

3. De ambities moeten na de eerste seizoenshelft worden bijgesteld.

"NAC wil graag kampioen worden, maar dat zit er na de eerste helft van de competitie niet meer in. Het verschil met koploper Cambuur is elf punten en dat is onoverbrugbaar. De Bredase ploeg zal zich daarom moeten richten op plaats twee, die eveneens recht geeft op directe promotie. Dat wordt nog een hele kluif, maar dat moet wel de ambitie zijn. Eventuele play-offs wordt weer de gebruikelijke loterij en moet NAC echt zien te voorkomen."

NAC-trainer Maurice Steijn geeft instructies. vergroot

4. De winterse transferperiode gaat invloed hebben op het team.

"Dat denk ik wel, want NAC heeft al aangekondigd dat het zich wil versterken. Al is dat minimaal. Maar dan moeten er eerst spelers vertrekken, want NAC kan financieel geen risico nemen. Maar er zal wel wat veranderen. En als Van Hooijdonk vertrekt, moet er zeker een scorende spits bij."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.