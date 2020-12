Henk van Delft (83) overleden, minuut stilte voor 'Mister RKC'

'Mister RKC' Henk van Delft op 83-jarige leeftijd overleden vergroot

‘Mister RKC’ Henk van Delft is overleden. Hij is 83 jaar oud geworden. Toen hij 10 jaar oud was, werd hij lid van de Waalwijkse voetbalvereniging, toen nog een amateurclub. Van Delft was er doelman, wedstrijdsecretaris, bestuurslid, spelersbegeleider, teammanager, spelersbegeleider.

Henk van Delft werd jaren geleden al benoemd tot erelid van RKC. Ook werd hij door de KNVB uitgeroepen tot beste scheidsrechtersbegeleider binnen het betaald voetbal en werd hij Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bewezen diensten. Van Delft leidde de club eind jaren 90 een half jaar in zijn eentje toen plots beide collega-bestuursleden besloten op te stappen.

Het mooiste wat hij bij RKC meemaakte was naar eigen zeggen de opmars naar het betaalde voetbal. De financiële crisis van een paar jaar geleden noemde hij het dieptepunt.

Afgelopen zomer bestond RKC 80 jaar, we spraken toen uitgebreid met Henk van Delft:

Wachten op privacy instellingen...

Tot aan de coronaperiode was Henk van Delft nog actief voor RKC bij het begeleiden van gasten.

De spelers van RKC Waalwijk zullen dinsdagmiddag rouwbanden dragen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Voor de aftrap wordt een minuut stilte gehouden voor 'Mister RKC' Henk van Delft.

