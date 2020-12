'Geldautomaat komt op de slechtst denkbare plek', dorpsraad sleept gemeente voor de rechter

Waar de auto's staan, moet de automaat komen. vergroot

Ans van de Kerkhof snapt dat het een rigoureuze actie is om naar de rechter te stappen, maar de dorpsraad van Beek en Donk zag geen andere mogelijkheid. "Ze willen een geldautomaat plaatsen op de slechtst denkbare plek in het dorp. Toen ik de dorpsraad in ging had ik echt nooit verwacht dat ik de gemeente Laarbeek nog eens voor de rechter zou slepen."

Martijn de Graaf Geschreven door

Ans snapt er weinig van: “Ze willen die nieuwe geldautomaat op een parkeerplek vlak naast de monumentale Michaëlkerk zetten. Op een heel druk kruispunt, vlakbij uitvalswegen, naast een speeltuin. Er is geen slechtere plek te bedenken in het dorp.

Ze krijgt bijval van Harry Mommers. Hij woont en werkt vlak naast de plek. "Het is hier heel druk met verkeer. De pinautomaat moet op een parkeerplek komen waar meerdere kleine bedrijven gebruik van maken." Ook hij ziet het dus niet zitten.

De dorpsraad ging in in gesprek met de gemeente maar werd doorverwezen naar de Rabobank die weer naar de gemeente wees. Ans: "Het was het bekende kastje-naar-de-muurverhaal." Dus besloten ze naar de rechter te stappen.

Dit is waar de pinautomaat moet komen:

Wachten op privacy instellingen...

De zaak dient dinsdag in Den Bosch. De dorpsraad hoopt dat de rechter bepaalt dat ze alsnog met elkaar in gesprek moeten gaan om tot een goede oplossing te komen. "Er zijn echt betere plekken," denkt Ans. "Wat dacht je van het Piet van Thielplein? Dat is een plein waar veel winkels zitten en altijd reuring is? Maar alles is beter dan hier, want dit is echt de slechtst denkbare plek."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.