Topsporters leren in coronajaar vooral hun familie extra te waarderen

Normaal is het niet makkelijk om topsporters over één kam te scheren. Een rondgang langs voetballers van PSV, hockeysters van Den Bosch, vechtsporters en veel andere topsporters leidt tot een opmerkelijke conclusie. Allemaal hebben zij dit sportief gemankeerde coronajaar vooral geleerd om hun familie te waarderen.

Reinier de Ridder, wereldkampioen MMA-vechten uit Breda

“Het is lekker om thuis te zijn met mijn twee kindjes en mijn vrouw, dat is toch waar we het voor doen. Elk moment van de dag kan het bij mij om knokken gaan, die focus loslaten was goed voor me.

Wat ik ook geleerd heb is om andere manieren te vinden om fit te blijven als de sportscholen dicht zijn. Ik ren bijvoorbeeld hier bij Prinsenbeek omhoog bij de bliksemschicht bij de A16 en dan doe ik oefeningen aan een stang. Als fysiotherapeut merk ik dat mensen makkelijk een excuus vinden om niet te trainen, maar het hoeft niet moeilijk te zijn. ”

PSV'er Jordan Teze over wat hij in dit coronajaar heeft geleerd

Lidewij Welten, international en hockeyster HC Den Bosch

“Je kijkt altijd uit naar doelen, dat doe ik nog steeds, en de Olympische Spelen in Tokio zijn zo’n groot doel waar ik alles voor doe. Maar meer dan ooit ben ik ook bezig met het nu. Ik ga straks veel meer genieten van kleine wedstrijden. De bondscoach had een mooi motto: 'Be the best person you can be today'. Je kunt niet elke dag de beste zijn, maar wel elke dag je best doen.”

Twan van Gendt, wereldkampioen BMX uit Den Bosch.

“Stilzitten kon ik toch al niet dus dat heb ik niet afgeleerd. Wat ik geleerd heb is een stukje ondernemen. Ik heb mijn eigen BMX-baan, een kopie van die in Tokio, gerealiseerd en daarvoor heb ik met diverse partijen aan tafel gezeten.

Het was altijd alleen maar trainen, maar ik heb ook andere dingen aangepakt. Sportief gezien heb ik geleerd dat ik echt een stip aan de horizon nodig heb om vol overgave te kunnen trainen. Geen verschuivende stip want dan is het toch 90 procent en niet 100 procent.”

Kika van Es, Oranjeleeuwin uit Boxmeer.

“Ik heb geleerd om alles wat ik doe en mag doen nog meer te waarderen. Als topsporter ben je met oogkleppen op naar je doel aan het toewerken en in het afgelopen jaar ga je meer beseffen wat alles buiten voetbal waard is: gezondheid, vrienden en familie.”

Bas Verwijlen, schermkampioen uit Den Bosch

“Als vader van twee jonge kinderen is het al lastig om werk en topsport te combineren met het familieleven als de kinderdagverblijven open zijn. Nu de kinderdagverblijven dicht zijn is het heel erg moeilijk om trainingen te plannen. Ik ben er wel creatiever in geworden en train nu bijvoorbeeld veel in de tuin, heb daar ook een target opgehangen. Het is fijn om meer bij je familie te zijn, maar dat heb je natuurlijk liever in een andere vorm.”

Freek Heerkens, voetballer van Willem II

"Wat ik ervan geleerd heb... thuis! Dat wat je thuis hebt is belangrijk. Dat is wel heel duidelijk geworden in deze periode."

Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV

“Ik heb geleerd dat je direct alle emotie uit verhalen moet halen en er een feit van moet maken. En vanuit dat feit moet je doorstarten. Dat is de grootste les die ik dit jaar heb gehad.”

Tessa Brouwer, voorzitter van de Judo Bond

"Onze grootouders hadden gelijk: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen, want je weet niet wat morgen brengt."

DeMario Mayfield, Amerikaanse basketballer bij Heroes Den Bosch.

“Dit chaotische coronajaar heeft een grote invloed gehad op mij, mijn gezin en op mijn familie en vrienden in Amerika. Het is daar anders geregeld dan hier. Ik probeer ze te helpen, maar ik loop tegen veel, vooral bureaucratische, problemen aan. Dit jaar heeft me geleerd om mijn vrouw, zoontje van 9 en mijn beste vrienden te koesteren.

Soms haal ik heel diep adem en zeg ik goddank dat het goed gaat met mijn gezin. Ook heb ik dit jaar veel geleerd over geld en dat je goed moet nadenken hoe je je financiën regelt. Het was een heel leerzaam jaar op veel vlakken.”

