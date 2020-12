RKC in slotfase onderuit tegen Fortuna Sittard

Foto: OrangePictures vergroot

RKC Waalwijk heeft de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard niet weten te winnen. De Waalwijkers gingen in de slotfase van de wedstrijd onderuit tegen de Limburgers. Wat viel er op in het zuiden van het land?

1. Minuut stilte

De wedstrijd in Sittard begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Henk van Delft. 'Mister RKC' overleed maandagavond op 83-jarige leeftijd. RKC speelde ook met rouwbanden.

Henk van Delft was al sinds zijn tiende betrokken bij de club en werd jaren geleden benoemd tot erelid. In de jaren 90 leidde hij zelfs de club een tijdje in zijn eentje nadat twee andere bestuursleden waren opgestapt. Het mooiste wat hij bij RKC meemaakte was naar eigen zeggen de opmars naar het betaalde voetbal.

Frank van Mosselveld reageerde voor de camera op et overlijden van ´clubman´ Henk van Delft:

2. Opnieuw Finn Stokkers

Natuurlijk zijn Vurnon Anita en Ola John grotere namen die RKC heeft aangetrokken afgelopen zomer. Maar het is Finn Stokkers die de meeste indruk maakt bij de Waalwijkers. De spits mocht dinsdagmiddag alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen noteren. Alleen Teddy Chevalier (vijf goals in negen wedstrijden) bereikte dit aantal deze eeuw sneller dan de huidige spits van RKC.

Ondanks de 0-1 voorsprong en een goede openingsfase ging RKC na de openingstreffer te veel achteruit leunen. De ploeg van trainer Fred Grim had minder de bal en moest op basis van strijd de bal veroveren. Dat lukte met vlagen aardig, maar toch zag je naarmate de eerste helft vorderde dat de uitploeg meer onder druk kwam te staan. Iets wat vaker dit seizoen gebeurde. RKC heeft nog niet de kracht en de ervaring om een wedstrijd negentig minuten lang onder controle te hebben.

3. Millimeterwerk

De gelijkmaker van Fortuna Sittard kwam dan ook niet bepaald uit de lucht vallen. Eerder werden Zian Flemming en Lisandro Semedo al gevaarlijk namens de thuisploeg. Uiteindelijk was het Sebastian Polter die de Fortunezen op gelijke hoogte zette.

Het had niet veel gescheeld of het doelpunt was afgekeurd. De Duitse spits leek randje buitenspel te staan maar na het raadplegen van de VAR en het gebruikelijke werk met de lijntjes werd de goal goedgekeurd.

De scheidsrechter (Mark Nagtegaal) had sowieso een lastige wedstrijd in Sittard. In de eerste helft was er een penaltymoment voor RKC waarbij de leidsman duidelijk twijfelde. Daarnaast waren er veel kleine overtredingen en het spel lag vooral in de tweede helft te vaak en lang stil. Ook de bank van RKC bemoeide zich met regelmaat met de beslissingen van de scheidsrechter. Fred Grim kreeg in de eerste helft dan ook al een gele kaart vanwege commentaar op de leiding.

In de tweede helft vergat Nagtegaal een tweede gele kaart te geven aan Fortuna-verdediger Roel Janssen. Met al geel op zak maakt de Limburger hands. De scheidsrechter floot voor een overtreding, maar tot een kaart kwam het niet. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat RKC dinsdagavond het niet moest hebben van de officials van dienst.

Finn Stokkers stoorde zich aan het optreden van de scheidsrechter en vond dat hij een belangrijke rol speelde:

4. Rommelig

De twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechter droegen niet bij aan het niveau van de wedstrijd. Het spel lag te vaak stil en beide ploegen hadden in de tweede helft moeite om in het spel te komen. De bal werd door zowel Fortuna Sittard als RKC niet lang in de ploeg gehouden.

De thuisploeg nam vanaf de 70e minuut het heft in handen. De Limburgers namen duidelijk geen genoegen met een punt en gingen vol op jacht naar de overwinning. Het middenveld van RKC kreeg geen grip op het snelle spel van Fortuna. Polter was er het dichtste bij voor Fortuna. Vanaf een meter of vijf wist de spits op miraculeuze wijze de bal naast te koppen.

Het aangepaste verdedigingsduo bleef, soms met het nodige kunst- en vliegwerk, op de been. Lars Nieuwpoort de vervanger van de geblesseerde Ahmed Touba maakte zijn eerste officiële minuten sinds de bekerwedstrijd tegen Cambuur.

5. Acht minuten blessuretijd

RKC leek lang op weg naar een gelukkig punt. Maar in de blessuretijd ging het alsnog mis voor de Waalwijkers. De extra tijd die maar liefst acht minuten duurde waren er te veel. In de 93e minuut maakte doelman Kostas Lamprou een inschattingsfout door niet uit te komen op een dieptebal vanuit het middenveld. Semedo kon hierdoor vrij doorlopen naar de doelman en scoren.

Hoewel Damascan nog een uitgelezen mogelijkheid kreeg in de allerlaatste minuut van de wedstrijd ging de uitploeg met lege handen naar huis.

Finn Stokkers baalde van de nederlaag en vooral over het spel in de tweede helft:

Het zal zorgen voor een zure nasmaak bij de uitploeg. Ondanks dat Fortuna verdiend de drie punten pakt leek RKC toch een puntje te kunnen stelen in Sittard. RKC zal nu toch noodgedwongen weer naar onderen moeten kijken. De Limburgers gaan voor nu over RKC heen naar een twaalfde plek. De Brabanders hebben één punt minder en zijn terug te vinden op een veertiende plek.

