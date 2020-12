Roger Schmidt blikt terug op eerste half jaar bij PSV en opgebloeide 'Mo' Ihattaren

Mohamed Ihattaren rende na zijn goal tegen FC Utrecht direct naar Schmidt toe (foto: OrangePictures). vergroot

Roger Schmidt heeft een bewogen eerste half jaar bij PSV achter de rug. Geen publiek in de stadions, coronabesmettingen en veel wedstrijden in korte tijd. Sportief valt er weinig te klagen in Eindhoven: PSV doet nog mee op drie fronten na de winterstop. De Duitse trainer van PSV blikt in een uitgebreid interview terug op zijn eerste maanden.

Schmidt is zelf grotendeels tevreden over de eerste seizoenshelft. Volgens de 53-jarige oefenmeester kan zijn team zich absoluut nog verder door ontwikkelen, maar hij zag ook vele goede wedstrijden. “Kijk naar Granada uit. Daar winnen we een zeer belangrijke wedstrijd door te spelen op de manier die we graag willen. En zo hebben we nog wat goede wedstrijden gespeeld. Dat niveau moeten we alleen vaker en langer gaan vasthouden.”

Was het achteraf gezien moeilijker om je speelstijl op dit team af te stemmen?

“Nee, dat denk ik niet. Ik was eerlijk gezegd verbaasd toen ik hier aankwam. Alle spelers waren ontzettend gemotiveerd en werkten hard in de voorbereiding. Natuurlijk: het was wennen voor ze om op deze manier te werken en om op een iets andere manier te spelen. Maar ik ben tevreden met de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt.”

Hoe ver is PSV verwijderd van het punt waarop je denkt: dit is het, nu hebben ze het onder de knie?

“Dat is niet te zeggen, omdat je in mijn optiek nooit klaar bent met de ontwikkeling van je speelstijl. Maar ik vind dat we het, gezien de omstandigheden, heel goed hebben gedaan. Als je kijkt naar hoe weinig we hebben kunnen trainen. We speelden vrijwel elke drie dagen een wedstrijd. Je kunt je dan als team alleen ontwikkelen tijdens het spelen van wedstrijden en het analyseren daarvan, terwijl je ook zeker groepstrainingen nodig hebt.”

Werd Schmidt niet moe van al die vragen over Mohamed Ihattaren?

Hoe zou je je relatie met Ihattaren willen omschrijven?

“Ik denk dat elke relatie met een speler een bijzondere is. Als trainer kijk ik naar het totale plaatje voor de hele groep. Maar als je ook individueel het beste uit een speler wilt halen, moet je iedereen op een net iets andere manier behandelen. En dat is dus ook met Ihattaren.

‘Mo’ is echt een speciale voetballer en bovenal ook een speciaal mens. Hij heeft veel aandacht gehad toen hij hier is doorgebroken en iedereen verwacht van hem dat hij de top gaat halen. Daar heeft hij mee geworsteld. Iedereen binnen de club heeft hem geholpen en we zijn heel blij dat hij sinds lange tijd zijn kwaliteiten weer laat zien. En hij verdient het ook.”

Dan is er nu eindelijk even een paar dagen tijd voor rust. Maar in januari staan er een aantal topwedstrijden op het programma. Verheug je je daar op?

“Absoluut. Ik ben blij dat we tegen zulke sterke tegenstanders gaan spelen. Vooropgesteld: de andere wedstrijden waren allesbehalve makkelijk, maar ik denk dat we het als team nodig hebben om dit soort topwedstrijden te spelen zodat we ons verder kunnen ontwikkelen. Ik heb al een aantal keren gezien dat de spelers iets extra’s kunnen geven in grote wedstrijden. En we kunnen voor de eerste wedstrijd tegen Ajax een aantal dagen trainen, wat ook heel fijn. Ik kijk er gewoon heel erg naar uit.”

