PSV schudt VVV-Venlo pas na rust van zich af, maar boekt uiteindelijk wel een ruime zege

PSV heeft ook de laatste wedstrijd voor de winterstop in winst weten om te zetten. De Eindhovenaren waren met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo. PSV sluit 2020 dus goed af en weet dat het vanaf januari nog op drie fronten meedoet: de titel, de beker en de Europa League. Deze vier zaken vielen er tijdens het duel met de Venlonaren op.

1. Laag tempo

VVV was niet naar Eindhoven afgereisd om frivool aanvallend voetbal te gaan spelen. De nummer 15 van de Eredivisie verdedigde met man en macht om PSV van scoren af te houden. PSV zal het gevoel hebben gehad dat het tegen een blauwe muur speelde, want het was moeilijk doorkomen voor de aanvallers van de Eindhovense formatie. Het baltempo was simpelweg te laag om tot echte kansen te komen. PSV had zwaar het overwicht en drukte VVV naar achteren, maar het ontbrak bij vlagen aan een vleugje creativiteit om de defensie van de Limburgers kapot te spelen.

2. Weer niet de nul

Het was de laatste wedstrijden al vaker een item: PSV heeft moeite om geen tegendoelpunten te incasseren. PSV kreeg tijdens deze eerste seizoenshelft -zonder topwedstrijden- 11 doelpunten tegen. Ook dinsdagavond lukte het PSV niet om de nul te houden, iets wat 5 keer wél lukte tijdens de eerste 14 eredivisiewedstrijden. De laatste weken valt het vooral op dat PSV nog niet volledig kan vertrouwen op de defensie. Zeker met de topwedstrijden in aantocht, zal dit een verbeterpunt moeten zijn.

3. Dode punt

Het doelpunt van Olivier Boscagli kort na rust hielp PSV over het welbekende dode punt heen. Daarvoor had PSV moeite om tot echte kansen te komen, maar door de goal van de Franse verdediger uit een standaardsituatie leek het verzet van VVV gebroken. Maakt PSV een vroege goal in zo’n wedstrijd waarin de tegenstander zich ingraaft, kun je als ploeg denken aan een grote uitslag. Bij PSV bleef die vroege goal uit, maar toen de ploeg van Schmidt eenmaal op voorsprong kwam, gaf het die niet meer uit handen.

4. Korte winterstop komt goed uit

De PSV’ers hebben de komende dagen even vrijaf, voordat ze op 29 december weer beginnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Op 10 januari staat allereerst de topper met Ajax op het programma, en het lijkt PSV goed uit te komen dat dat nog even duurt.

Donyell Malen zat dinsdagavond wegens vermoeidheid niet bij de selectie, en hij zal niet de enige zijn die nu even optimaal rust wil gaan pakken. Volgens Roger Schmidt is het grootste gedeelte van de selectie vermoeid, iets wat tijdens de laatste wedstrijden ook al bij vlagen te zien was.

En ook de lappenmand bij PSV is nog aardig gevuld. De al langdurig geblesseerden Romero, Gutiérrez, Obispo, Van Ginkel en Ledezma zijn er de komende tijd nog niet. Ook Zahavi, Thomas en Mauro Junior zijn er al even niet. De naam van Mohamed Ihattaren kwam daar ook nog bij, want de nummer tien van PSV moest na een klein uur het veld verlaten met een knieblessure. Het is nog de vraag wat daar de ernst van is. Het is nog de vraag over wie Schmidt over een goede tweeënhalve week kan beschikken, wanneer dus Ajax wacht in de Johan Cruijff Arena voor de eerste topper in de Eredivisie.

