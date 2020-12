Vrachtwagenchauffeur Frans zit vast in Londen: 'Goede hoop met kerst bij mijn vrouw te zijn'

Frans (links) hoopt met zijn collega's op tijd thuis te zijn voor kerst (foto: Bas Timmermans). vergroot

Vrachtwagenchauffeur Frans van Mierlo (49) uit Aarle-Rixtel hoopt dat hij nog net met kerst thuis kan zijn. Woensdagnacht willen hij en vier collega's proberen de kanaaltunnel te bereiken om dan de trein te pakken. "We denken dat we vannacht de beste kans hebben", legt hij uit. "Nu gaan rijden heeft geen zin. Dan sluit je alleen maar aan in een enorme file van duizenden vrachtwagens richting de spoortunnel", legt hij woensdagochtend uit.

Sinds maandagavond staat Frans met vier collega's van Theunisse Expeditie uit Berlicum vast in Londen. Op zich hebben ze het daar goed. Ze staan op het terrein van een klant waar ze hartelijk zijn ontvangen.

Een heel andere situatie dan veel collega-chauffeurs die sinds maandag vast staan in een kilometerslange file van vrachtwagens nadat Frankrijk de grens sloot voor vrachtverkeer na de ontdekking van een nieuwe variant van het coronavirus in Engeland. Sinds woensdag is de grens weer open en kunnen Frans en zijn collega's in principe naar huis.

"Nu eerst maar eens proberen ons hier in Londen te laten testen."

Om Frankrijk in te mogen moeten zij echter wel beschikken over een negatieve coronatest. "We gaan nu dus eerst maar eens proberen ons hier in Londen te laten testen", vertelt Frans. Hij en zijn collega's hebben geen van allen klachten dus die uitslag ziet hij in elk geval met vertrouwen tegemoet.

Het grootste probleem zal volgens hem het bereiken van de spoortunnel zijn. Dit gezien de enorme drukte. "Maar we kennen de buurt hier goed. Dus we proberen een goede route uit te puzzelen", houdt hij de moed erin. "En sowieso blijven we met vijven bij elkaar. Dat hebben we afgesproken."

Woensdagochtend nog had hij contact met zijn vrouw Helga. Zij werkt op de administratie van het transportbedrijf waarvoor Frans rijdt en ze kan alles wat er gebeurt in Engeland dus heel goed volgen. "Natuurlijk hopen we elkaar met kerst te zien", zegt Frans. "Het blijft nog even spannend, maar ik heb goede hoop."

Hij rijdt al dertien jaar op Engeland, maar dit is wel de lastigste situatie waarin hij in al die jaren terecht is gekomen. Zondagavond is hij aangereden en eigenlijk had hij, wanneer alles normaal was verlopen, maandagavond weer thuis moeten zijn. Om dan vervolgens voor kerst waarschijnlijk nog een keer op en neer te rijden. "Maar dat is dus even wat anders gelopen", zegt hij met gevoel voor understatement.

"Normaal rijd ik drie keer per week naar Engeland, maar als je nu steeds getest moet worden, is dat wel lastig."

Of Frans dit jaar nog een keer richting Engeland moet, weet hij woensdag nog niet. "Normaal rijd ik drie keer per week naar Engeland, maar als je nu steeds getest moet worden, is dat wel lastig", zegt hij.

"En dan is er natuurlijk nog de situatie met Brexit." Dingen waar hij zich nu allemaal nog niet zo'n zorgen over maakt. "Eerst maar eens met zijn vijven op tijd thuis zijn voor kerst", vertelt hij.



