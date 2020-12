Met deze 5 tips vermijd je de drukte in de bossen

Foto: Lida Verkade vergroot

Het is kerstmis, maar de pretparken en veel winkels zijn dicht. Ongetwijfeld trekken dus extra veel mensen de natuur in. Maar waar in Brabant kun je nog rustig wandelen? En op welke momenten is het het rustigst? Wij geven vijf tips.

Malini Witlox

1: Kijk eens in je directe omgeving

Veel mensen rijden met de auto naar bekende hotspots zoals het Mastbos en de Loonse en Drunense Duinen. Maar maak kun je in je eigen wijk ook al prima wandelen.

“Plan je eigen wandel- of fietsroute vanaf het dichtstbijzijnde knooppunt bij jouw huis en laat je verrassen door een échte route in jouw eigen omgeving, ” adviseert Tamara Ernst van Vis-t Brabant.

Via de online routeplanner stel je je eigen route samen, heel gemakkelijk van knooppunt naar knooppunt.

Zo hoeven bewoners van de Haagse Beemden helemaal niet naar het Mastbos te rijden, ze hebben met het Haagse Beemdenbos de natuur voor de deur. En het is er vaak veel rustiger.

2: Boswachters geven tips

Heb je na al die wandelingen in 2020 je eigen wijk wel gezien? Ook als je wel wat verder gaat, zijn er genoeg mooie plekken waar het niet druk is.

Denk bijvoorbeeld aan de natuurgebieden Kelsdonk en De Berk bij Etten-Leur of de Maasheggen bij Boxmeer. Op deze site geven boswachters tips over rustige plekken, die de moeite waard zijn.

3: Ga vroeg of juist laat

Uitslapen is natuurlijk altijd fijn op een feestdag. Maar als je pas rond elf uur naar het bos gaat, is het daar wel razend druk. Kom eens wat vroeger je bed uit en ontdek de natuur als die net ontwaakt. Het is dan heel anders dan ’s middags.

Ga echter ook niet te vroeg: de meeste bossen mag je niet betreden voor zonsopgang en die gaat vandaag pas om 8.47 uur op. "De polder is echter altijd open en het 'blauwe uurtje' levert vaak de mooiste foto's op", weet Tamara Ernst.

Ook in de avondschemering zijn de polders en bossen mooi en is het rustig. Met wat geluk zie je wat wilde dieren jagen.

4: Start op een andere plek

Wil je toch naar een bekend bos? Vaak is het heel druk bij de parkeerplaatsen en de eerste kilometers en verderop is het rustig. Als je met de fiets bent of te voet, kun je ook op een andere plek met je wandeling starten. Grote kans dat je heerlijk rustig van de natuur kan genieten.

5: Wandel met een gps-apparaat en volg een bijzondere route

Staatsbosbeheer heeft op verschillende plekken wandelroutes uitgezet. Volg dan bijvoorbeeld de gele of paarse bordjes en je loopt een mooie route van 3 tot 20 kilometer. Het is hier vaak wel heel druk.

Als je iets anders wilt, zijn er verschillende websites waarop fanatieke wandelaars hun routes delen. Soms heb je hiervoor een gps-apparaat nodig, vaak kom je er met Google Maps wel uit.

Kijk bijvoorbeeld op Frank Wandelt of Trage Tochten.

