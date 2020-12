Jongen (17) heeft honderden nitraten in schuur liggen

Foto: politie. vergroot

Een 17-jarige jongen uit Alphen is maandagmiddag thuis 'verrast' door de politie omdat hij 740 nitraten in een schuur had liggen. Hij verkocht het vuurwerk, vermoedelijk ook aan andere minderjarigen.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie kwam het vuurwerk op het spoor nadat een wijkagent in het Reeshofpark in Tilburg twee jongens (14 en 15) nitraten zag afsteken. De wijkagent vond ruim 75 nitraten in de rugzakken van de jongens. De politie onderzocht waar de nitraten vandaan kwamen en kwam online de 17-jarige verdachte uit Alphen op het spoor.

De minderjarige verdachte wordt daarvoor verhoord. Het illegale vuurwerk wordt vernietigd.

