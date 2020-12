Crisismeldingen jongeren groeien ggz-instellingen boven het hoofd

Archieffoto: Pexels. vergroot

Het aantal crisismeldingen bij jeugd-ggz-instellingen is in sommige regio’s 60 procent hoger dan een jaar geleden. Dat meldt de Nederlandse GGZ. West-Brabant wordt genoemd als een van de probleemregio's. Ook in de Randstad en het oosten van Nederland zijn de problemen groot.

Crisiszorg is er voor de grootste geestelijke nood:

jongeren met ernstige depressies,

jongens en meisjes die zelfmoord willen plegen,

jongeren die al langere tijd niet meer eten waardoor ze dwangvoeding moeten krijgen.

De meldingen worden gedaan door hulpverleners. Het gaat om jongeren die vaak dezelfde dag nog hulp nodig hebben. Maar ook de wachtlijsten voor zulke zorg worden langer.

‘Druk neemt steeds meer toe’

Bij GGZ-Breburg, een grote aanbieder in Etten-Leur, Breda, Dongen, Tilburg en Waalwijk, is de situatie zo ernstig dat de organisatie besloot om tot tenminste 1 februari 2021 alleen nog spoedgevallen in behandeling te nemen.

Dat komt niet alleen door het hoge aantal nieuwe aanmeldingen. Breburg: “Ook jongeren die al zorg krijgen, doen een groter beroep op onze zorg en we kunnen hen in deze situatie moeilijker loslaten. Daardoor is de druk op onze zorg al langere tijd heel hoog en neemt die steeds meer toe.

Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom hebben geen exacte cijfers paraat. Een woordvoerder van GGZ WNB kon wel melden dat bij haar de reguliere zorg nog wél wordt uitgevoerd, naast de crisiszorg. “Al zien we wel een stijging van het aantal meldingen het afgelopen halfjaar.”

