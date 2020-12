'Ambitieuze en eigenwijze’ Teun Jacobs droomt van de Eredivisie met Almere City FC

Teun Jacobs (foto: Almere City FC). vergroot

Hij voetbalde zelf twee jaar in de jeugd van VVV-Venlo, maar groeide op in het Brabantse Sambeek. De nu 37-jarige Teun Jacobs is sinds januari van dit jaar de technisch directeur van Almere City FC, dat enigszins verrassend op plek 2 staat in de Keuken Kampioen Divisie. De naar eigen zeggen ‘eigenwijze’ Brabander is op zijn plek in Flevoland en durft te dromen.

Al op zijn achttiende had Jacobs een fulltime job in het voetbal te pakken. “Ik ben begonnen als jeugdtrainer bij NEC en dat heb ik een jaar of vijf gedaan, voordat ik hoofdjeugdopleiding werd bij dezelfde club.”

Al gauw had de geboren en getogen Sambekenaar door dat het trainersvak niets voor hem was. “Ik heb bijna al mijn diploma’s gehaald, maar daar doe ik niets meer mee. Ik vind het bijvoorbeeld niet leuk om een uur met een spits te praten over het feit dat hij wat meer moet uitzakken of wat dan ook. Nee, trainer zijn is niet aan mij besteed.”

Technisch directeur zijn daarentegen wél. Jacobs, die zichzelf omschrijft als een persoon die ambitieus en eigenwijs is, en honderd procent eist van zijn collega’s, begon in januari van dit jaar aan zijn klus in Almere. Maar Sambeek laat hij niet zomaar achter zich. “Ik rijd regelmatig op en neer. Mijn vrouw en ik hebben een mooi huis in Sambeek en daar wonen we graag. Onze ouders wonen ook nog in het dorp, wat het qua oppassen voor de kinderen ook gemakkelijker maakt. Ik huur wel een appartement in Almere, maar daar ben ik, afhankelijk van de planning, ongeveer zo’n twee dagen per week.”

Bij Almere City FC is Jacobs terechtgekomen bij een jonge, nieuwere club die volgens de technisch directeur geen historie heeft. En dat ziet hij als een voordeel. Jacobs heeft bewust voor Almere City gekozen en dus niet voor een Brabantse club, dicht bij Sambeek. “Ik wilde voor mijn eerste baan als technisch directeur terecht komen bij een club die openstaat voor nieuwe plannen en ideeën”, stelt Jacobs.

"En dat kan bij Almere City, want de club heeft geen historie maar wel een plan, waardoor we veel met data kunnen werken op het gebied van spelers en spelonderdelen. Je hebt hier als het ware wat meer tijd, want bij volksclubs wordt er altijd nog gedacht aan de goede oude tijd dat er Eredivisie gespeeld werd. En Almere City FC heeft nog nooit in de Eredivisie gespeeld en daar kan dus ook niet op worden teruggekeken.”

Dit seizoen al promoveren?

Toch moet daar verandering in gaan komen. Algemeen directeur John Bes heeft zo’n vijf jaar geleden een plan opgesteld, waarbij Almere City FC nu ongeveer een eredivisiewaardige club zou moeten zijn. “En dat zijn we grotendeels ook”, stelt Jacobs. “We spelen nog niet op dat niveau, maar qua faciliteiten in het stadion, spelersbudget, interne organisatie en alles eromheen, zijn we al wel degelijk een eredivisieclub. We hebben niet als harde doelstelling dat we dit jaar moeten promoveren, al zijn we er wel klaar voor als het gebeurt.”

Almere City staat na zeventien wedstrijden op een tweede plek, een plaats die aan het einde van het seizoen directe promotie naar de Eredivisie betekent. “We hebben onszelf voor dit seizoen de doelstelling gegeven dat we in de top vijf willen eindigen”, zegt Jacobs.

'Durven uitspreken dat Eredivisie het doel is'

“Maar ik vind wel dat we realistisch moeten zijn. Op dit moment staan we vijf punten voor op De Graafschap (de nummer drie) en daar spelen we direct na de winterstop tegen. Als je die wint, vergroot je de voorsprong naar acht punten en moet je de doelstelling bij stellen. Dan moet je ook durven uitspreken dat Eredivisie het doel is.”

En bij promotie lijkt het helemaal of Brabantse clubs hebben zitten slapen, want Jacobs laat buiten de provinciegrenzen zien dat hij duidelijk kwaliteiten heeft. “Maar of die clubs hebben liggen slapen, moeten anderen maar beoordelen”, aldus de technisch manager.

