Pornofilm van orgie in vakantiehuisje van de Efteling opgedoken

Op pornowebsite Pornhub is een seksfilm opgedoken van een orgie in een vakantiehuisje van de Efteling. De Efteling overweegt juridische stappen tegen de makers, die zichzelf ‘Ben en Natasja’ noemen. Op de beelden zijn echter meer mensen te zien dan enkel het betreffende stel.

De seksuele handelingen worden enkel verricht in het huisje en niet in het park. Wel is op een gegeven moment te zien hoe een aantal van de acteurs het park verkent. Daarnaast toont de film het ontbijt in het huisje.