Vrolijke pakketbezorger Porres krijgt een kerstpakket XL van zijn klanten: 'Hij verdient het!'

Een pakketje arriveert in Rijen altijd met iets extra's: de brede glimlach van de bezorger. Hij heet Porres Alberto, maar wordt in Rijen door iedereen 'de vrolijke krullenbol' genoemd vanwege zijn weelderige bos kroeshaar. Zijn klanten zijn zo blij met hem dat ze hem wilden verrassen met een kerstpakket XL. En dat is gelukt. "Ik was er helemaal stil van."

Dankzij een oproep van een wijkbewoner brachten de klanten van Porres (42) zoveel bij elkaar dat er zes grote dozen nodig waren om alles te kunnen vervoeren. Overal zaten kaarten bij met hartverwarmende teksten. En het houdt niet op. Want ook nu de inzameling eigenlijk is afgesloten krijgt Porres bij zijn dagelijkse bezorgdienst in Rijen nog het een en ander toegestopt.

"Je verdient het", zegt Yvonne Graumans met nadruk terwijl ze hem een fles drank overhandigt. "Hij is altijd keurig op tijd, netjes en correct, vriendelijk en vrolijk. We hebben twee kinderen die veel online bestellen, dus hij moet hier nogal eens iets bezorgen. Maar hij zal nooit een pakketje voor de deur achterlaten. Hij is heel geduldig."

"Ik heb plezier in mijn werk."

Honderden pakketjes bezorgt Porres dagelijks in deze drukke decembermaand. "Zes dagen in de week en soms werk ik ook op zondag. Dan gaat mijn vriendin ook wel eens mee." Van het inladen van de pakketten bij het sorteercentrum van PostNL in Tilburg, een klus waar hij zeker een uur mee bezig is, tot aan het laatste pakketje dat bezorgd moet worden: hij doet het allemaal met plezier.

Met klagende bezorgers die mopperen over weinig loon voor hard werken heeft hij niks. "Die doen het waarschijnlijk alleen om geld te verdienen, ik heb plezier in mijn werk."

"Iedereen kent hem hier", zegt Yvonne Graumans. "We willen hem niet kwijt." En dat is wederzijds. "Morgen ben ik er weer", grijnst Porres. En weg is hij weer, want er zijn nog 221 stops te gaan voordat hij alle pakketjes heeft afgeleverd.

