Helden van de zorg verrast met eretocht langs ziekenhuizen en zorgcentra

Als iemand het verdient om deze kerst in het zonnetje gezet te worden, dan zijn het het de zorgmedewerkers wel. Al maandenlang zijn dag en nacht aan het werk om alle coronapatiënten er weer bovenop te helpen. Christel de Laat maakte een tocht langs de Brabantse ziekenhuizen en verschillende zorgcentra, om hen te bedanken voor hun inzet en harde werk dit jaar.

De tocht is onderdeel van het programma Brabander van het Jaar. Daarin zetten we Brabanders in het zonnetje die vrijwillig iets bijzonders doen voor anderen. Wil je weten wie de Brabander van het Jaar 2020 is geworden? Kijk dan op tweede kerstdag naar ons speciale programma op Omroep Brabant tv en online.