Monique verloor haar man en eert hem met een lichtje in het PSV-stadion

Er zaten geen fans in het Philips Stadion tijdens de wedstrijd PSV - VVV-Venlo, maar op de tribune brandden wel 5000 lichtjes die herinnerden aan fans die het afgelopen jaar zijn overleden. Een van hen is John Zwijgers (53) uit Veldhoven. Hij en zijn vrouw Monique waren allebei steward bij PSV. “Kippenvel. Het is niet te beschrijven wat je dan voelt”, vertelt Monique.

Voor de vrijwilligers was het neerzetten van de lampjes in het Eindhovense voetbalstadion al een flinke klus. Woensdag worden ze nog een keer allemaal opgesteld, maar dan in het supportershome. “We hebben de lampjes op allerlei manieren getest”, vertelt bestuurslid Gerdine Vereijken van de supportersvereniging. “Als het goed is, houden ze het tot eerste kerstdag vol.”

In dit voor velen moeilijke coronajaar vond de supportersvereniging van PSV dit een waardige manier om alle overledenen symbolisch nog een keer in het stadion te laten zijn. “Ik heb twee lampjes laten plaatsen. Eén in het vak waar ik als steward altijd sta en één in vak ZZ, het vak van John”, vertelt Monique.

"John had echt een rood-wit hart."

Monique heeft een heel zwaar jaar. Haar man overleed in juni plots aan een longembolie. “De grond wordt onder je vandaan geslagen. Je grote liefde, je rots in branding, alles is gewoon ineens weg. John was sociaal, collegiaal en hij had droge humor. Hij had echt een rood-wit hart. Ik eerst niet, maar hij heeft mij met het virus geïnfecteerd."

Toen Monique van de actie hoorde wilde ze meteen meedoen. “Dit verdient hij echt. Het is heel mooi om te merken dat ook andere stewards lichtjes voor hem hadden neergezet in zijn vak. Hij is echt nog niet vergeten. Dat geeft een goed gevoel. En als je dan staat de kijken, ben ik toch wel erg geëmotioneerd weer. Dit raakt me enorm.”

