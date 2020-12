Verwarde man ontsnapt aan agenten: enorme zoektocht in Vught

Een verwarde man heeft zichzelf woensdagmiddag enige tijd verschanst in zijn woning aan de Repelweg in Vught. De hulpdiensten stonden klaar, maar toch wist de man te ontsnappen. Tientallen politieagenten startten een enorme zoektocht naar de man. Na anderhalf uur werd hij gevonden.

Volgens een woordvoerder van de politie wilde de man zichzelf mogelijk iets aandoen. De politie rukte daarom groot uit. Ook had hij waarschijnlijk de gaskraan in huis opengedraaid. De brandweer kwam naar de Repelweg voor metingen.

De man weigerde uit de woning te komen, aldus de politie. Toch wist hij op een gegeven moment aan de aanwezige agenten te ontsnappen omdat hij het op een rennen had gezet.

Zorgen

"We maakten ons behoorlijk zorgen over wat hij zichzelf aan zou kunnen doen. Daarom zijn we een grote zoektocht gestart", aldus de politiewoordvoerder.