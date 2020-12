Mentale opsteker voor Willem II, dat punt pakt tegen koploper Ajax

Vreugde bij Willem II na de gelijkmaker tegen Ajax (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft een knap resultaat geboekt in de laatste wedstrijd van 2020. In eigen huis speelde het met 1-1 gelijk tegen koploper Ajax. Een mentale opsteker na flink wat slechte resultaten. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

1. Vertrouwen

De start was slecht. Tegen Ajax wil je niet snel op achterstand komen, maar dat deed Willem II wel. In de vierde minuut was het al raak. De bezoekers zochten daarna nog even naar een snel tweede doelpunt. Die bleef uit. Ajax zakte qua niveau vervolgens snel weg, terwijl Willem II goed tegenstand bood. In de tweede helft zag je met het uitblijven van een tweede treffer dat het vertrouwen aan Tilburgse kant toenam.

Bij een 1-1 stand was het ook niet dat Willem II voor het eigen doel ging hangen om het gelijkspel over de streep te trekken. De Tricolores zochten met grote regelmaat zelf de aanval. Het vertrouwen groeide zichtbaar. Een gevoel waar de ploeg na de winterstop op verder moet bouwen.

2. Kansenregen

Bijna iedereen rekende voor de wedstrijd op veel kansen deze wedstrijd. Maar dan wel voor Ajax en niet voor Willem II. In de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Adrie Koster een paar kansen, maar vooral na rust was het nadrukkelijk op zoek naar doelpunten. Op een gegeven moment was er zelfs een kleine kansenregen, want binnen een paar minuten probeerden Ché Nunnely, Wesley Spieringhs en Mike Trésor te scoren. Over de hele wedstrijd gezien waren de betere kansen zelfs voor de thuisploeg.

Meest gevaarlijke man aan de kant van Willem II was Wriedt. In de eerste helft verloor hij veel (kop)duels, maar in de tweede helft toonde hij zijn kracht, balvastheid en doelgerichtheid. Het leverde uiteindelijk één doelpunt op voor de spits.

3. Robbin Ruiter

Willem II-doelman Robbin Ruiter ging in de fout bij de vroege tegentreffer. Hij stond eerst vreemd opgesteld, half naast de paal, en liet de bal vervolgens onder zich door gaan. Geen lekkere start voor de goalie. In het slot van de tweede helft wist hij Ajax echter een paar keer van scoren te houden, waardoor hij zijn misser van de eerste helft goed wist te maken. Hij bracht redding bij inzetten van Antony, Klaas-Jan Huntelaar en Quincy Promes.

