Floris (5) werkt hard aan zijn armbandjesimperium en de winst gaat naar KiKa

Floris met zijn armbandjes in de winkel (foto: Neana Pessers). vergroot

Hij is pas vijf jaar oud, maar blijkt een heuse ondernemer in de dop. De kleine Floris uit Veldhoven verkoopt zelfgemaakte armbandjes, die sinds kort zelfs in een fysieke winkel te koop zijn. Maar hij denkt niet alleen aan geld verdienen. Een deel van de winst gaat namelijk naar KiKa.

Rebecca Seunis Geschreven door

Moeder Neana heeft wel een vermoeden waar zoontje Floris zijn gedrevenheid vandaan heeft: "Dat ondernemerschap heeft hij van zijn vader, maar van alles willen heeft hij waarschijnlijk van mij", grapt ze. "Als hij iets wil, doet hij het gewoon."

Floris begon afgelopen zomer tijdens een vakantie aan het maken van armbandjes. Hij wist al snel niet meer van ophouden. Van zijn tante kreeg hij kralen en ander materiaal en zo begon hij fanatiek aan zijn nieuwe hobby. Maar armbandjes maken voor ouders, oma, opa en vriendjes was al snel niet genoeg voor de jongeman.

De zelfgemaakte armbandjes van Floris (foto: Neana Pessers). vergroot

Wil zijn eigen winkel

"Op den duur zaten ieders polsen helemaal vol en kreeg Floris in zijn hoofd dat hij een winkel wilde huren in het winkelcentrum in Veldhoven. Ik zei: 'Je bent pas vijf, dat gaat niet!'. Maar dat ging er niet echt in bij hem", vertelt zijn moeder.

Dus bedacht zijn moeder een plan B. "Ik vroeg bij de winkel Attitude of ze mij een gunst wilden verlenen en of ze de armbandjes in de winkel wilden verkopen. Dat vonden ze hartstikke leuk. Sinds een paar weken liggen zijn armbandjes in de winkel. Hij krijgt zelfs eigen stickers en zakjes, het gaat allemaal zo snel."

Floris heeft al heel wat armbandjes verkocht, ook al is de fysieke winkel nu natuurlijk dicht. De bestellingen blijven binnenstromen en Floris blijft dus armbandjes knutselen. "Hij maakt er soms wel vier op een ochtend. Maar we zeggen ook tegen hem dat hij het niet met tegenzin moet doen. Het moet wel leuk blijven."

'Morgen dicht'

Dat rust en vrije tijd ook belangrijk is, lijkt hij al goed te snappen. "Hij zei vanochtend: 'mama, ik denk dat ik morgen dicht ben.'" De armbandjes van Floris zijn na de lockdown te koop bij de winkel Attitude in het Citycentrum Veldhoven en te bestellen bij Floris.

Een deel van de winst gaat naar onderzoek naar kinderkanker via KiKa. De jonge, creatieve ondernemer staat zelfs open voor uitbreiding van zijn 'franchise', mochten andere ondernemers of winkeliers zijn armbandjes ook willen verkopen.

