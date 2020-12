Laagste aantal inbraken in tien jaar tijd door thuiswerken

Foto: ANP vergroot

Door de coronamaatregelen werken veel mensen thuis en dat leidt ertoe dat er veel minder inbraken worden gemeld. Dat geldt ook voor Brabant: ten opzichte van vorig jaar is het aantal inbraken met twintig procent afgenomen in de provincie. Opvallend is dat het aantal inbraken in Eindhoven relatief veel meer is gedaald dan in de andere grote Brabantse steden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis is er dit jaar tot nu toe minstens 28.113 keer ingebroken, een laagterecord. Voor het hele jaar komt het aantal waarschijnlijk op 30.000 uit, dat is 22 procent minder dan vorig jaar en sowieso het laagste aantal in zeker tien jaar tijd, zegt Interpolis.

Vooral tijdens de twee coronagolven, begonnen in maart en oktober, is het aantal inbraken fors lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Wachten op privacy instellingen...

Brabant gemiddeld, Eindhoven opvallend

Maar er zijn wel regionale verschillen. Brabant valt met twintig procent precies ergens in het midden. Zeeland kende tijdens de tweede lockdownperiode in de herfst juist een inbraakgolf en ook in Overijssel daalde het aantal inbraken nauwelijks. De afname was het sterkst in Limburg (-41 procent) en Groningen (-38 procent).

Kijkend naar de steden, is de rol van Eindhoven opvallend. Eindhoven is van de grote gemeentes in Brabant verreweg de grootste daler ten opzichte van vorig jaar, met 24 procent. Ter vergelijking: in Breda, Tilburg en Den Bosch is die daling 'maar' 10 tot 11 procent.

Nog meer daling

Interpolis verwacht volgend jaar over de hele linie een verdere daling. Om de statistieken niet te laten pieken tijdens de komende feestdagen, komt de verzekeraar nog met tips om het risico op inbraak te verkleinen: laat lichten branden, zet wat halfvolle glazen op tafel, laat de gordijnen open maar hou waardevolle spullen uit het zicht.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.