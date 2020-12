Ook in coronatijd kerstdrukte bij de winkels: 'Klanten wachten tot het laatste moment'

Drukte bij de bloemenzaak op de dag voor Kerstmis (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Net voor de kerst gaan veel mensen nog even winkelen en dat betekent dat het druk is, ondanks dat het coronatijd is. Niet alle winkels mogen open vanwege de lockdown. "Maar we luisteren goed naar de coronavoorschriften, ik heb geen zin om ziek te worden", aldus een Tilburgse shopper.

In winkelcentrum Den Hof in Aalst was het donderdagochtend vooral druk bij de kleinere winkels. Bij de Albert Heijn was nog rustig, maar bij de bakker stond al snel een rij wachtenden.

Bloemiste Françoise Nieman was woensdagnacht tot twee uur bezig om alle bestellingen voor donderdag klaar te maken. Huub van Heijster kwam donderdagochtend nog even snel een kerststukje kopen. Hij krijgt eerste kerstdag zijn dochter met haar gezin op bezoek. "En tweede kerstdag komt mijn zoon. Het is puzzelen, want allemaal tegelijk kan dit jaar niet."

'Het is heel goed te doen'

Bij de AH XL in Tilburg is de drukte op de parkeerplaats al te zien. Maar volgens alle bezoekers is het binnen in de winkel 'heel goed te doen'. Het stroomt goed door. "Iedereen kan gewoon op tijd zijn boodschappen doen, de openingstijden zijn ruim", vertelt een vrouw. Bij haar komen vrijdag de kinderen eten, maar donderdagavond doet ze het rustig aan. "Een gebakje bij de koffie. Ik vind het wel prima zo hoor, lekker rustig. Niks moet, alles mag."

Bij Linda wordt er donderdagavond gegourmet. "Samen met mijn vriend, een vriendin en de kleine. Ik heb onder meer carpaccio gekocht en lekkere tapas. Vrijdagochtend gaan we heel uitgebreid ontbijten." Ze maakte zich van tevoren een beetje druk over de eventuele drukte in de supermarkt, omdat ze alleen deze donderdagochtend kerstboodschappen kon doen. "Maar binnen was het helemaal niet druk, het was heel fijn boodschappen doen."

Afvallen

Ook bij Gina wordt er tijdens kerstavond gegourmet. "We hebben carpaccio als voorgerecht, varkenshaas als hoofdgerecht en als toetje chocolademousse met brownies. We zijn samen net tien kilo afgevallen, maar dat gaat er nu zeker weer bij komen!"

Sam is naar de supermarkt gegaan om wat last minute-boodschappen te doen. "Mijn ouders waren wat vergeten, dus ik haal het nu voor hen", legt ze uit. "Normaal gesproken is het hier een chaos bij AH en staan er rijen. Daarom zei ik tegen mijn ouders dat ik de boodschappen zou doen. Ik heb als het goed is een betere weerstand tegen het coronavirus dan zij."

Geen zin om ziek te worden

Monique heeft brood, chips, wijn, bier en boter in geslagen. "Niet overdreven anders dan anders. Het enige extraatje is een lekker taartje. Ik heb een zoon en een dochter, die komen verspreid eten. We luisteren goed naar de coronavoorschriften, ik heb geen zin om ziek te worden."

Een stukje verderop in Tilburg bij de Westermarkt is de drukte ook goed te doen. Alleen bij slagerij Pessers lijkt het druk. Daar is een rij gevormd. Volgens eigenaar Ger valt het juist mee donderdagmiddag. "Vanochtend was het wel volle bak, vanaf half zeven tot half tien stonden we met zo'n honderd man hier. Daarna werd het wat rustiger." Ger heeft voor de kerst speciale gourmetpakketten in de winkel liggen. "En die lopen heel hard! Er zit biefstuk in, burgers en varkenshaas."

Rijnaldo staat ook in de slagerij te wachten op zijn bestelling. "Ik kom een biefstuk kopen voor de kerst. Het valt gelukkig mee met de drukte, dat had ik niet verwacht."

Ook Maartje vind de drukte heel erg meevallen. Ze heeft bij de slager vlees gekocht voor de gourmet. "Ik dacht van tevoren dat ik in de rij zou moeten wachten, maar het valt echt mee."

Buiten afhalen tegen de drukte

Sommige winkels houden extra rekening met de drukte, zo heeft winkel Kippie buiten een kraampje neergezet. Gust en Romy ontvangen de klanten. "Met kerst hebben we speciale Kippiepannen, daardoor kan het drukker zijn als mensen die afhalen. Daarom kunnen ze dat nu hier buiten doen."

Ze merken allebei op dat het rustiger is dan normaal. "We moesten de porties ook kleiner maken met minder vlees omdat er minder mensen samen van eten nu."

