'Kerstboodschap' van de Brabantse ziekenhuizen: 'Wij lopen tegen de grens aan, hou je aan de regels'

Wachten op privacy instellingen... Bart Berden van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Volgende Vorige vergroot 1/2 Bart Berden van het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis vindt dat Nederlanders 'zich teveel vrijheden veroorloven'

Mensen in Nederland 'veroorloven zich nog steeds veel vrijheden', ziet Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. "En dat wordt niet gesnapt in de zorg en levert frustraties op." Want het moegestreden personeel in zijn ziekenhuis moet ondanks een krappe bezetting door ziekte en ondanks de feestdagen alle zeilen bijzetten om de tweede golf het hoofd te kunnen bieden. "Dus alsjeblieft, hou je aan die regels."

Berden ziet het steeds drukker worden in zijn ziekenhuis. "En ons personeel is vermoeid maar ook deels ziek. De kerstverloven zijn er en we zien dat er nog steeds veel acute reguliere zorg is. En dat is al met al teveel voor wat een ziekenhuis aankan. En dat maakt dat wij tegen de grenzen aanlopen."

En dat geldt niet alleen voor het personeel in het ETZ, weet Berden, die ook voorzitter is van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). "Vanuit de ziekenhuizen, en dat zal voor andere zorgverleners niet anders zijn, is echt alles wat helpt in het omlaag brengen van het aantal besmette patiënten van belang." En niet iedereen zet zich daarvoor in, ziet Berden.

Hij vreest dan ook de naderende feestdagen en benadrukt dat de geldende maatregelen niet uit het oog verloren mogen worden. "Daar hebben we ons aan te houden, om te voorkomen dat we vastlopen, onder anderen in de zorg."

"We zijn zo'n beetje uitverkocht voor wat betreft de zorg die kan worden geleverd."

In de hal van het ziekenhuis van Berden zorgt kerstverlichting voor de nodige sfeer. Maar, aan het zicht van bezoekers onttrokken, worstelen patiënten met het coronavirus. Bijna vierhonderd zijn het er in totaal in de Brabantse ziekenhuizen.

In april was de piek hoger. Maar daar moet een belangrijke kanttekening bij geplaatst worden, vindt Berden: "Toen hadden wij medewerkers die veel fitter waren. En de reguliere zorg bestond toen haast niet meer, waardoor we alle ballen op corona konden spelen."

Momenteel wordt in de ziekenhuizen gewerkt onder hoogspanning. "En als het nog meer wordt, en dat verwachten we in de komende twee weken, is dat voor wat betreft de coronazorg een heel lastig scenario. We zijn zo'n beetje uitverkocht voor wat betreft de zorg die kan worden geleverd." Hij herhaalt stellig: "Dus alsjeblieft, hou je aan de regels."

"We moeten zorgen dat onze medewerkers niet een stap teveel zetten."

Eerder kwam al de oproep om verlofdagen in te leveren, om zo ook de bezetting tijdens de feestdagen op orde te houden. Daar is gehoor aan gegeven, maar daarin schuilt echter ook een gevaar. “Het lijkt er meer op dat we mensen tegen zichzelf in bescherming moeten nemen dan andersom”, vertelt Berden. “Er is voor iedereen een punt waarop het niet meer te houden is. Dat maakt dat wij goed moeten opletten dat we onze mensen niet overvragen."

Berden vervolgt: "Veel medewerkers kijken naar hun collega's en denken: als ik die dienst niet ga invullen, zullen zij het moeten doen. We moeten zorgen dat ze niet een stap teveel zetten."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.