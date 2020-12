Rabia Habesoglu (23) uit Breda sinds dinsdag vermist

Rabia Habesoglu vergroot

De 23-jarige Rabia Habesoglu uit Breda is sinds dinsdag vermist. Ze is voor het laatst gezien in de Bredase Bastenakenstraat. Volgens de politie is de situatie dringend.

Rabia is ongeveer 1,70 meter en heeft een vol postuur. Ze draagt donkere kleding en heeft vaak donkere make-up op. Ook draagt ze zwarte Uggs.

De vrouw heeft lang stijl haar dat ze meestal los draagt. Ook heeft ze drie kleine oorbellen in ieder oor. Rabia heeft vaak veel parfum op.

De politie verzoekt bij aantreffen direct contact op te nemen met de hulpdiensten via alarmnummer 112.

