Spottershut geëxplodeerd in de bossen van Luyksgestel, mogelijk link met vermiste man

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

In de bossen bij Luyksgestel is in de nacht van woensdag op donderdag een spottershut geëxplodeerd. Mogelijk heeft de explosie te maken met een recente vermissing, meldt de politie. "Maar we houden nog rekening met alle mogelijke scenario's", aldus een woordvoerder.

Ron Vorstermans Geschreven door

De vermiste man, een natuurliefhebber, is sinds vannacht vermist en is voor het laatst in het gebied rondom de spottershut gezien. De politie zegt nog de hele middag onderzoek te doen bij de hut. Bij de explosie en brand is ook asbest vrijgekomen. Het gebied rondom de hut is daarom afgezet.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

