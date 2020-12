Pakketbezorger raast met beschadigde band op hoge snelheid door Boxtel

De band van de bus was beschadigd (foto: verkeerspolitie Oost-Brabant/Twitter). vergroot

Een pakketbezorger probeerde donderdagmiddag in een iets te rap tempo pakketjes af te leveren in de omgeving van Boxtel. Hij reed met zijn bestelbus 102 kilometer per uur over de Esschebaan in Boxtel, waar maximaal 60 is toegestaan.

Toen de bezorger door de politie aan de kant werd gezet, bleek dat een van de banden van zijn bus beschadigd was. Ook was de APK vervallen.

De bezorger mocht vanzelfsprekend niet meer verder rijden. Hij kreeg een bekeuring.

