17-jarige jongen zonder rijbewijs belandt met auto van moeder in een greppel

De jongen belandde in de greppel (foto: Google Streetview).

Een 17-jarige Bredanaar is woensdagnacht met de auto van zijn moeder uit de bocht gevlogen op de Emerparklaan in Breda. Hij belandde in de greppel.

Rebecca Seunis

De politie kwam er vervolgens achter dat hij geen rijbewijs heeft. Hij had de auto zonder toestemming van zijn moeder meegenomen.

Geen aangifte

De tiener krijgt een boete voor rijden zonder rijbewijs. Zijn moeder wil geen aangifte van joyriding doen tegen haar zoon. De auto had flinke schade en is getakeld.

Uit een ademtest bleek dat de jongen niet gedronken had.

