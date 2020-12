Buurtsportmedewerker Nassar Chakir is rolmodel en vertrouwenspersoon: 'Sport is een uitlaatklep'

Buurtsportmedewerker Nassar Chakir werd in december tweede bij de verkiezing 'Ambtenaar van het jaar'. Hij organiseert al sinds 2007 sporttoernooien voor Tilburgse jongeren, om hen zo van de straat te houden.

Van iedere aanwezige kent hij het verhaal, bij sommige kinderen was hij ook thuis. Reclame voor zijn activiteiten maakt hij niet. “Dat gaat allemaal via via, bijvoorbeeld via WhatsApp of sociale media. We willen het ook niet groot adverteren want het is niet de bedoeling dat de hele stad komt. Alleen de jongeren die het nodig hebben.”