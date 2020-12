Vier autobranden op beruchte kruising in onrustig Veen

Vier autobranden in onrustig Veen (Foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision). vergroot

In Veen zijn donderdagavond en -nacht vier auto's in brand gestoken. Dat gebeurde op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. In het dorp is het 'stoken' van autowrakken rondom de jaarwisseling al jarenlang een traditie die al regelmatig voor onrustige nachten zorgden. Op de autobranden kwamen veel mensen af.

Rond kwart voor tien werd de eerste auto in brand gestoken. Korte tijd later stond er weer in auto in lichterlaaie. Ook om halfeen en halftwee moest de brandweer uitrukken toen twee wrakken die nog op de kruising stonden opnieuw in brand waren gestoken.

De branden op de beruchte kruising trokken veel bekijks. Volgens een omstander stonden er zo'n vijfhonderd mensen op de kruising. Daar werd geen rekening gehouden met de onderlinge afstand. Ook stond de muziek erg hard en werd zwaar vuurwerk afgestoken.

Vier autobranden in onrustig Veen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision).

