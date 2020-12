Auto raakt van de weg en botst tegen boom in Vlijmen

Ee vrouw is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Nassaulaan in Vlijmen. De auto waarin de vrouw als passagier zat, botste tegen een boom.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waardoor de auto van de weg is geraakt is onbekend.