Garagebox in Tilburg verwoest door brand, vermoedelijk door zwaar vuurwerk

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Een garagebox in de Groenstraat in Tilburg is donderdagnacht verwoest door een brand. Mensen in de omgeving hebben kort voor de brand een luide knal gehoord. Dat was vermoedelijk zwaar vuurwerk. Ook is er een muur ontzet van de garagebox.

De melding van de brand kwam rond halfeen binnen bij de brandweer. De garagebox staat aan de achterzijde van een apk-keuringsstation. Brandweerlui voorkwamen dat de brand oversloeg naar het keuringsstation. Twee naastgelegen garageboxen liepen rook- en waterschade op.

De Groenstraat was enige tijd afgesloten voor het verkeer. De brand en de mogelijke explosie worden onderzocht.

