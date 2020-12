Groot drugslab ontmanteld in Someren, drie mannen aangehouden

Bij de ontmanteling van een drugslab in Someren zijn vrijdagmiddag drie mannen aangehouden. Het gaat om een man (68) uit Someren en twee mannen (38 en 55) uit Deurne.

Het drugslab is ontdekt in een lopend onderzoek. Een politiewoordvoerder spreekt van een groot drugslab.

Het gaat om een loods in het buitengebied. In de loods staan meerdere ketels en vaten met drugsafval. Het is nog niet bekend of er ook drugs zijn gevonden.