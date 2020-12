Harde windstoten verwacht: 'Het bos in gaan is dan niet zo'n goed idee'

Foto: Pexels/Pixabay vergroot

Boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap waarschuwt zaterdagochtend voor harde windstoten die later zaterdag en vooral zondagochtend ook in onze provincie worden verwacht. "Het bos in gaan is dan niet zo’n goed idee in verband met brekende takken en bomen. Plan je boswandeling er dus voor of na, of wandel in open gebied", is het advies van De Jonge die actief is in het westen van de provincie.

Het KNMI waarschuwt vanaf zondagochtend vier uur tot zondagmiddag vier uur voor onze provincie voor zware windstoten tot ongeveer tachtig kilometer per uur. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Volg weerberichten en waarschuwingen", luidt het advies.

Voor zaterdagochtend en -middag zijn er nog geen waarschuwingen van kracht. Vanaf zaterdagavond neemt de wind volgens Weerplaza vanuit het zuiden tot zuidwesten toe. Ook Weerplaza heeft het voor Brabant over windstoten mogelijk tot tachtig kilometer per uur.

Zondagmiddag neemt de wind van het westen uit dan vrij vrij snel af.

