Tientallen wapens gevonden in huis naast drugslab in Someren

De politie heeft tientallen wapens gevonden in een huis aan de Bergdijk in Someren. In een loods bij het huis werd donderdag een groot drugslab ontdekt, dat niet meer gebruikt werd.

Voor een paar wapens had de eigenaar mogelijk een vergunning, maar de meeste wapens zijn illegaal, meldt de politie. Naast de wapens werden grote hoeveelheden chemisch afval gevonden.

Eerder deze week kwam bij de politie informatie binnen dat in een loods bij het huis aan de Bergdijk een drugslab zou zitten. Daarop werd direct een groot onderzoek opgestart. Na enkele dagen werd besloten om donderdag een inval te doen in de loods.

In de loods vond de politie materialen voor een drugslab, maar dat was op het moment van de inval al buiten gebruik. Vermoedelijk ging het om een amfetaminelab, maar dat moet uit onderzoek blijken.

Chemicaliën

In de loods en in een zeecontainer op het terrein werden tientallen grote en kleine vaten gevonden. Sommigen waren leeg, maar velen bevatten chemicaliën of chemisch afval. Er werd ook een hoeveelheid amfetaminepasta in beslag genomen.

Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd.

Drie mannen aangehouden

Tijdens de actie werden een man van 68 uit Someren en twee mannen van 38 en 55 jaar uit Deurne aangehouden. De man uit Someren zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

