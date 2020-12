Ruby is eerste kerstkindje in Bravis Ziekenhuis

Ruby is op eerste kerstdag geboren. Foto: Bravis Ziekenhuis. vergroot

De geboorte van een eerste kindje is natuurlijk altijd bijzonder, maar een kerstbaby is extra speciaal. Rob Adriaansen (27) en en zijn vrouw Samantha Adriaansen-van Hasenbroek uit Dinteloord vielen tijdens de feestdagen met hun neus in de roze boter, al hadden ze dat zelf liever anders gezien.

Malini Witlox Geschreven door

Dochter Ruby werd op eerste kerstdag om 01.34 uur geboren, ongeveer 3280 gram zwaar en 53 centimeter lang. "We hadden eigenlijk gehoopt dat het niet met kerstmis zou gebeuren, want dat is later zo vervelend met verjaardagen. Dan heeft iedereen al eigen plannen", zegt vader Rob.

Zijn vrouw was eigenlijk op 17 december uitgerekend, maar kreeg pas woensdagochtend weeën. "Dat zwakte weer af, maar op kerstavond werden de weeën weer sterker en zijn we naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gegaan."

Eigenwijs

Het gezin hoopte op een bevalling op kerstavond, maar na een ontsluiting van 4 centimeter wilde de bevalling niet doorzetten. "Ruby was tijdens de zwangerschap ook al een beetje eigenwijs", zegt Rob lachend. "Bij verschillende echo's lag ze net verkeerd of met haar handen voor haar gezicht."

Rond half twee was het eindelijk raak. Vreugde bij het personeel dat de jonge ouders speciaal kwam feliciteren met de eerste kerstbaby die dit jaar in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom was geboren.

Kerstmutsje

"We kregen een speciaal kaartje en een kerstmutsje en ze wilden haar op de foto zetten. Dan voel je wel dat het toch bijzonder is", zegt Rob.

Moeder en dochter mochten dezelfde dag nog naar huis. "We hebben dus toch van de eerste kerstdag kunnen genieten.

Er werden nog meer Brabantse kerstbaby's geboren, onder andere deze drie:

Fenna uit Zundert werd op eerste kerstdag geboren. vergroot

Bobbi zag op eerste kerstdag het levenslicht in het Maxima MC in Veldhoven. Privéfoto. vergroot

Dani is op tweede kerstdag geboren in het ETZ in Tilburg. Privéfoto. vergroot

Tip ons!

