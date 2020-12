Man raakt met auto van de weg en wordt pas na uren gevonden

Een man is zaterdagavond gewond geraakt op de afrit van de A59 bij Heesch. Hij heeft waarschijnlijk de macht over het stuur verloren en verdween tussen de bomen. Mogelijk heeft de man uren vastgezeten voor er hulp kwam.

Een medewerker van een bergingsbedrijf van Eijck reed rond de klok van tien over zeven over de afrit toen hij in zijn ooghoek een lampje in de struiken zag. Toen de man poolshoogte ging nemen ontdekte de berger een auto die tussen de bomen op zijn kant lag.