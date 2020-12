Barbecuegrootheid Ralph de Kok: 'Weer of geen weer, het is elke dag barbecueweer'

Ralph de Kok vindt deze maanden de mooiste om te barbecueën. vergroot

Het regent pijpestelen opweg naar Ralph de Kok. Slagregens slaan tegen de voorruit van de auto. Niet bepaald perfect barbecueweer. En dat is dan weer jammer als je op bezoek gaat bij een barbecuegrootheid, want zo mag je Ralph de Kok wel noemen. Al ruim 15 jaar is barbecueën zijn werk. Van televisieoptredens tot aan kookles aan de grootsten bij bijvoorbeeld de Librije, het driesterrenrestaurant in Zwolle.

Een boerderijtje met heel veel tuin en geen buren. De ideale plek voor iemand die graag en veel de barbecue aansteekt. "Ik heb er hier veertig staan", zegt Ralph. Hij lacht er een beetje bij. "Maar de ene barbecue is dan ook de andere niet, hè."

"Megagrote barbecues had je in Amerika."

Een voorliefde voor vuur heeft hij nooit gehad. Het was de gezelligheid die rond het grillen van het vlees hing, die hem als klein jongetje dat warme gevoel gaf. "Dan kwamen er altijd vrienden en zat het dakterras vol. Daar stond pa dan met een luchtbeddenpompje op die kooltjes te blazen, waardoor we elke keer als we op vakantie gingen weer zo’n geel nieuw tuitje moesten kopen in de campingwinkel, want die was natuurlijk weer gesmolten."

Maar ook bij hem thuis was barbecueën een gerecht. "Zullen we vanavond barbecueën? Nee, we hebben gister al gebarbecued. Het staat gelijk aan speklapjes en worstjes op dat ding. En het is zoveel meer. Het is een kooktoestel, een uitbreiding van je keuken." Daar kwam hij pas echt achter in Amerika.

Ralph had altijd al interesse voor koken. Op zijn vijfde vroeg hij om een kookboekje. Later zou hij een hele rits aan kookopleidingen doen. Maar de voorliefde voor de grill ontstond in Amerika waar hij een paar jaar als muzikant rondreisde. "Megagrote barbecues had je daar. Daar gingen dan ook heel grote stukken vlees op. Maar altijd en overal dus. Ook al lag er een halve meter sneeuw. Op de slippertjes die T-bone op de grill en dan low en slow. Het is een lifestyle en ik vond het fascinerend."

"Mensen willen ineens met je op de foto terwijl ik dit werk al twintig jaar doe."

De technieken nam Ralph vervolgens mee naar huis en introduceerde deze in de meer verfijnde, Europese keuken. En dat deed hij zo goed, dat het geven van workshops en lessen nu al meer dan 15 jaar zijn voltijds beroep is. Hij wint nationale en internationale prijzen en dat heeft ertoe geleid dat hij door grote barbecuemerken in ingelijfd. Met een programma op 24Kitchen en een goedlopend YouTube-kanaal is hij inmiddels ook bekend bij het grote publiek. Al moet hij daar zelf nog steeds aan wennen. "Dan willen mensen ineens met je op de foto terwijl ik al 20 jaar dit werk doe."

Gepofte zoete aardappel met crème fraîche, honing, tijm en gerookte pecannoten:

Ralph bakt zelden iets in een pan. Er gaat zoveel mogelijk op een van zijn 40 barbecues. "Zo voeg je smaak toe." En er is blijkbaar geen beter seizoen dat de winter om al die lekkere gerechten te maken. "Lekker koud, sjaal om, vuurkorfje aan, lekker naar buiten! En er zijn nou eenmaal heel geschikte producten in deze tijd van het jaar, zoals wild en allemaal knollen, waar je dus echt meer mee kan doen dan soep maken", lacht hij.

"Een groentegerechtje op de barbecue, daar ga je echt van uit je dak."

Natuurlijk krijgt hij nog vaak te horen dat op de barbecue alleen vlees hoort. "Dan denk ik vaak: dat komt wel jongen. Ik wil die mensen niet afzeiken, maar inspireren. Zelf ben ik absoluut geen vegetariër, maar er is nou eenmaal zoveel meer dan vlees."

Gewoon proberen is het devies. "Een groentegerechtje op de barbecue, daar ga je echt van uit je dak. Een bloemkool van de grill smaakt zo anders. Ik hoop dan maar dat als ik dat maak iemand dat vervolgens ook weer voor iemand anders maakt. Dan heb je iets gewonnen en deuren geopend."

