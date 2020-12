Christiaan Bauer kijkt terug op Lego-avontuur: 'Het was een rollercoaster'

Christiaan en Emma wonnen LEGO Masters Vips. Foto: RTL vergroot

Met 3,5 miljoen legosteentjes voor het uitkiezen was het even puzzelen voor Christiaan Bauer. Maar de oudste zoon van Frans en Mariska wist samen met bouwpartner Emma Deckers de kersteditie van Lego Masters VIPS te winnen. "Wanneer je van een kind hoort dat je haar ontwerp perfect tot leven hebt gewekt, dan heb je eigenlijk al gewonnen."

Zaterdagavond was te zien hoe Christiaan en Emma samenwerkten om de mooiste legocreatie in elkaar te zetten in een strijd tegen andere BN'ers. "Voor de eerste opdracht hadden we een uur de tijd. Maar er lagen miljoenen steentjes voor het uitkiezen. En dat kost tijd, kwam ik achter. Ik had m'n hardloopschoenen moeten meenemen zoveel rende ik heen en weer", blikt Christiaan lachend terug.

Na de kleine opdracht volgde het echte werk, het maken van een een etage voor het 'Heppie Hotel'. Elk team kreeg een tekening van een kind ter inspiratie. "Emma en ik kregen een tekening met allerlei eten, zoals chocola, pizza en taart. Met het motto 'een plek waar niemand iets te kort komt'. Daar hadden we eigenlijk wel een beetje geluk mee. Dat was toch iets makkelijker dan bijvoorbeeld het circus als thema."

Waar de andere koppels elkaar wel kenden, hadden Christaan en Emma (de dochter van Daphne Deckers) elkaar nog slechts één keer gezien. Maar dat was geen beletsel: "Het brainstormen over ideeën ging heel vlot. Geen van beiden had de leiding, maar we vulden elkaar aan.''

Coronahobby

En zo begonnen de twee legobuddies aan het bouwen van hun verdieping. ''We hadden voorgenomen om een beetje een gelijke verdeling te maken tussen het werken aan de buitenkant en het interieur. Maar uiteindelijk waren we zolang bezig met de binnenkant dat we de buitenkant in een uurtje moesten doen." De twee lieten hun fantasie de gang gaan en maakten een verdieping met een grote pizza-oven en een uitklapbare megataart.

De jury, bestaande uit een zogeheten brickmaster en een groep kinderen, was zeer onder de indruk van het eindresultaat van de twee. ''Het was heel gaaf om uiteindelijk die trofee, ook gemaakt van lego, de lucht in te heisen. En het is allemaal voor een goed doel. Om kinderen te helpen die in een zware situatie zitten. Dat maakt het extra mooi."

De winnende creatie (Foto:RTL) vergroot

Christiaan zal overigens nog wel even verder gaan met bouwen. Hij is verknocht aan Lego, zegt hij. ''Ik heb vroeger veel met mijn vader samen gebouwd. Tijdens deze coronamaanden is het een mooie hobby geworden om de dagen door te komen. Ik heb redelijk wat ruimtelijk inzicht, maar met Lego is nog zoveel mogelijk wat ik kan leren. Het blijft je bezig houden."

