Ziekenhuisdirecteur over tweede golf: 'We hadden in de zomer mensen moeten opleiden voor de zorg'

Een tweede golf was niet te voorkomen, maar Nederland had wel meer kunnen doen om beter voorbereid te zijn. Dat zegt Marielle Bartholomeus, neuroloog en medisch directeur van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. ''We hadden in de zomer meer mensen in korte tijd kunnen opleiden om tekorten in de zorg te voorkomen." Als ze de beelden van de stokers in Veen ziet, wil ze de stokers vooral vragen beter na te denken.

Bartholomeus zag deze week onderweg naar werk toevallig de eerste vaccins in Oss vervoerd worden. ''Dat is natuurlijk mooi om te zien. Maar let op: hiermee is het einde van corona niet opeens in zicht", waarschuwt de medicus.

In de studio van Omroep Brabant-talkshow KRAAK. blikt ze terug op het meest hectische jaar van haar carrière. Bartholomeus werkte afgelopen nacht na dertien jaar haar laatste dienst in het Udense ziekenhuis, voordat ze aan een nieuwe baan begint.

''De bedden liggen momenteel bijna weer vol en de druk op het personeel ligt nog altijd zeer hoog", zegt ze. "Zowel het aantal plekken als de handen aan het bed gaan wringen, vrees ik." Ze waarschuwt haar collega's dan ook: "Pas goed op jezelf. Alleen wanneer je eerst goed voor jezelf zorgt, kun je pas voor anderen zorgen."

De huidige zware lockdown is zeer nodig, benadrukt Bartholomeus nogmaals. Volgens de neuroloog is er nog weinig respect voor personeel in de zorg. "Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de beelden in Veen, zie je dat sommigen het nog steeds niet doorhebben. Aan hen zou ik graag een dringende oproep doen om beter na te denken."

Volgens Bartholomeus is de saamhorigheid en solidariteit van de eerste golf nu veel minder te merken. "Richting een code zwart willen we echt niet, maar ik hou er wel rekening mee. Dit is namelijk alleen te voorkomen als we met zijn allen strikt de regels naleven."

In maart was Bernhoven plotseling het epicentrum van de corona-uitbraak in Nederland. Het duurde even voordat de erkenning voor de benarde situatie er in de rest van het land ook was. ''Niemand had door wat er aan de hand was. We moesten de noodklok luiden: het gaat niet goed hier."

Luisteren en durven te vragen, dat is volgens Bartholomeus de belangrijkste les uit de eerste golf. ''Een tweede golf was niet te voorkomen, maar we hadden wel beter voorbereid kunnen zijn. Plotseling zitten heel veel Nederlanders zonder werk. Er hadden dus meer mensen omgeschoold kunnen worden naar de zorg."

De directeur had dit jaar directe lijntjes met ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Harde verwijten naar deze politici heeft ze niet. ''Wij hebben in het ziekenhuis duidelijke belangen bij het welzijn van het personeel en onze patiënten. In de politiek komen veel meer belangen bijeen. Dat maakt het moeilijker om beslissingen te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat zij alles in hun macht doen om goed door deze crisis te komen."

