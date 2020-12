Koude maar droge oudjaarsnacht: 'Weer nodigt niet uit om de straat op te gaan'

Vuurwerk boven Eindhoven (Foto: Rob Engelaar). vergroot

Het aftellen is voorzichtig begonnen. Nog een paar dagen en het is oudjaarsdag. Vanwege alle coronavoorschriften is er niet veel mogelijk. Maar het weer nodigt ook niet echt uit om de straat op te gaan, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"Oudjaarsnacht lijkt vrij koud te verlopen", vertelt Van Bernebeek. Volgens hem ligt de temperatuur tijdens de jaarwisseling rond het vriespunt. "En gedurende de nacht enkele graden onder nul. Neerslag verwacht ik niet direct. Misschien een enkel winters buitje, maar dat mag geen naam hebben. Daarbij staat weinig wind. Of er mist ontstaat, durf ik nog niet te zeggen. Maar daar lijkt het niet echt op. Niet zoals vorig jaar in ieder geval."

'Elke dag een beetje kouder'

De dagen tot aan de jaarwisseling hebben we te maken met vergelijkbaar weer. "Deze zondag verloopt nog onstuimig, met veel regen en een stevige wind. Zondagmiddag zijn windstoten van 85 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Daarbij is het 6 of 7 graden. Maar vanaf maandag wordt het elke dag een beetje kouder. Overdag een graad of 4 en 's nachts een paar graden onder nul als het opklaart. Na de jaarwisseling zal het trouwens nog wat kouder kunnen worden, met overdag maar 1 of 2 graden."

