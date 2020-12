Ireen Wüst ontbreekt voor het eerst in 15 jaar op EK Allround

Voor het eerst in 15 jaar heeft schaatster Ireen Wüst zich niet weten te plaatsen voor het EK allround. De 34-jarige Goirlese, goed voor vijf Europese titels allround, kwam bij het kwalificatietoernooi in Thialf op de 3000 meter na een moeizame rit niet verder dan de achtste tijd (4.03,53).

Dat was onvoldoende om in het gecombineerde klassement van de 1500 en 3000 meter één van twee beschikbare startbewijzen te pakken. Ze ontbreekt volgende maand dus bij het EK in Heerenveen.