Molotovcocktails tegen huis gegooid in Baarle-Nassau, bewoners erg geschrokken

Bewoners van de Nassaulaan in Baarle-Nassau zijn zondagavond hevig geschrokken nadat iemand verschillende molotovcocktails tegen de ramen en gevel van een huis had gegooid. De politie is op zoek naar getuigen.

Dat gebeurde rond tien voor tien 's avonds. De bewoners van het huis hebben aangifte gedaan. Het huis is zwart door de vlammen, maar er raakte niemand gewond.

De politie hoopt dat mensen iets gezien of gemerkt hebben en dat omwonenden camerabeelden willen delen.

